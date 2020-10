Will Smith revela que lo demandan 15 veces al año ¡Qué escándalo!

Will Smith definitivamente está en la lista de las personas más famosas del mundo. El rapero convertido en actor ha deslumbrado a los fanáticos en la pantalla durante más de 20 años y ha acumulado una gran riqueza y fama gracias a ello.

El también actor, su esposa y las payasadas de sus hijos los convierten en una de las familias más populares de Estados Unidos. Sin embargo, la vida como estrella no siempre es tan buena como parece, y Will Smith no tiene miedo de admitirlo.

Will Smith es padre de Jaden, Willow y Trey con Jada Pinkett Smith

Lo crea o no, la estrella de 52 años admitió recientemente que lo demandan unas 15 veces al año, simplemente porque está en el ojo público.

Will Smith ama ser famoso

Will Smith siempre ha sido conocido por su gran personalidad y carisma. Su encanto lo ayudó a establecerse como rapero y le valió su exitoso programa de televisión, The Fresh Prince of Bel-Air. Desde sus primeros días como animador, Smith se ha convertido en una de las celebridades más importantes del mundo.

Habiendo protagonizado películas como Hombres de Negro y Día de la independencia, Will Smith se ha ganado una fama considerable como estrella de cine, lo que definitivamente disfruta y tuvo una respuesta interesante cuando se le preguntó si preferiría vivir una vida normal en su página de Youtube.

"Me encanta ser famoso. Algunas personas se sienten inseguras siendo famosas, yo me siento seguro, ¿verdad? Si pasara algo y tuviéramos que ir al hospital, sé que entraríamos y la gente nos pondría al frente porque Hombres de Negro era popular aquí. Me siento seguro, sé que la gente me ayudaría", dijo Will Smith.

Luego contó una historia sobre cómo una vez logró obtener $10 en dinero para la gasolina al tomar una foto para un fan.

Lo demandan mucho como figura pública

Aunque Will Smith definitivamente disfruta del centro de atención como actor famoso, también reconoce rápidamente que su vida puede ser dura. Vivir bajo el microscopio como una celebridad adinerada lo convierte en un blanco fácil para los medios y los oportunistas. En la misma entrevista, también entró en detalles sobre las desventajas de la fama y el estatus.

"Pero definitivamente está el otro lado", dijo Smith. “Me demandan probablemente 15 veces al año. Tengo abogados con un anticipo mensual, solo porque te demandan mucho cuando eres famoso. Hay aspectos absolutamente dolorosos de esta vida".

También señaló que a pesar de las dificultades, nunca permite que eso lo deprima por mucho tiempo.

Will Smith ha triunfado como actor, rapero, productor de cine, productor de televisión y productor discográfico

“En mi mente, simplemente me niego a permitirme concentrarme en los inconvenientes. Tienes que aprender a luchar y defenderte de los depredadores, sin dejar que tu corazón se oscurezca. Y ese es un equilibrio extremadamente difícil, pero no cambiaría esta vida por nada. Amo ser yo.

La afirmación de Will Smith de 15 demandas al año puede parecer un poco excesiva, pero pocas personas se dan cuenta de lo rico que es Smith. Durante mucho tiempo, Smith fue una de las estrellas más rentables de Hollywood y tiene un patrimonio neto de alrededor de 350 millones de dólares.

Hoy en día, Will Smith continúa ganando mucho dinero, y le pagan alrededor de $ 27 millones por la exclusiva de Netflix de 2017, Bright, según The Hollywood Reporter.

Con tanto dinero en efectivo, tiene sentido por qué la gente ve a Will Smith como algo fácil.