Will Smith revela que las MANSIÓN del Príncipe del Rap será un Airbnb

Will Smith está reiniciando Fresh Prince of Bel-Air como una serie de transmisión en el servicio Peacock de NBC, pero primero, ¡reunirá al elenco de la serie original para un especial de reunión del 30 aniversario!

Big Will reveló recientemente un primer vistazo a la reunión de Fresh Prince (también llamado Príncipe del Rap), en la que vemos al actor y sus coprotagonistas que regresan, incluidos Daphne Maxwell Reid (2nd Aunt Viv), Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (mayordomo Geoffrey) y DJ Jazzy Jeff (Jazz).

Todos estaban reunidos en un set que parecía la icónica sala de estar de la mansión de la familia Banks, ¡y ahora Will Smith planea alquilar esa casa a los fanáticos en AirBNB!

Smith publicó una foto de él y Jazzy Jeff en su Instagram, con la siguiente leyenda burlándose de esta rara oportunidad para los fans de Fresh Prince: "¡¡YOOOO !! ¿Todos piensan que deberíamos alquilar la casa de @freshprince? Lo estamos haciendo realidad con el equipo de @airbnb!! # FreshPrince30th".

Qué habrá en el Airbnb que promociona Will Smith

Si crees que Will Smith solo estaba bromeando, ciertamente no lo estaba: ¡Airbnb ahora ha incluido "The Freshest Los Angeles Mansion Around" en su sitio!

La publicación ofrece a los fanáticos una "habitación privada en la casa organizada por Will", con espacio para que 2 huéspedes ocupen 1 habitación con 1 cama King y 1 baño privado.

Se proporcionan comidas, la seguridad está garantizada y hay WiFi disponible. Debido a la pandemia de coronavirus, la residencia incluso está dividida para que solo el huésped ocupe su espacio habitable, con mucha distancia social para sentirse cómodo y seguro.

The Fresh Prince of Bel-Air es una de las series que hizo famoso al actor Smith, donde el artista demostró todo su potencial actoral y en el canto

La publicación de la mansión Fresh Prince of Bel-Air dice así: “¿Listo para las más frescas vacaciones en casa? Si este lugar me resulta familiar es porque es tan volador como cuando llegué por la entrada. Volví. Y esta vez, te entrego las llaves para que tengas mi ala de la mansión para ti solo, pero mi colección de zapatillas está prohibida, ¿de acuerdo?”

“Es tu cuna para pasar la noche, así que siéntete libre de actuar como si fueras el dueño del lugar. Mi ala de la mansión incluye mi habitación (ideal para las siestas), un baño completo (ideal para escupir barras en la ducha), el área de la piscina (ideal para bañarse), un salón al aire libre y el comedor (ideal para comer obviamente). ¡Y tienes que hacerlo como mi chico DJ Jazzy Jeff, así que no olvides tus gafas de sol!”, decía.

Durante su estadía, podrá disfrutar de algunas ventajas reales, que incluyen:

Ponerse un par de Jordans nuevos antes de disparar algo de b-ball en el dormitorio (lo leíste bien, EN el dormitorio).

Girando clásicos del retroceso toda la noche en tocadiscos como el de DJ Jazzy Jeff.

Poner un look de mosca de mi armario, de preparador de rombos a atleta de las estrellas, por experiencia: ¡ambos al mismo tiempo llaman la atención!

Tomando el sol junto a la piscina en lujosos sillones.

Nota: aunque no tendrá acceso a una cocina; todas las comidas se proporcionarán y servirán en bandejas de plata, por supuesto.

Y no te preocupes: en esta estadía socialmente distanciada, su comodidad y seguridad es la principal prioridad. Tendrá un ala de la mansión para usted desde el check-in hasta el check-out, sin otros huéspedes en la casa durante su estadía (ni siquiera un miembro de la familia de Filadelfia).

“Y puede estar tranquilo en su ... er, cama tamaño KING sabiendo que me he comprometido a limpiar antes de su llegada de acuerdo con el Protocolo de limpieza mejorado de Airbnb, que se basa en las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. Y Prevención (CDC)”.

El anuncio siguió: “Para celebrar el sentimiento de familia y comunidad que fue tan memorable de mi tiempo en esta casa, Airbnb hará una donación única a una organización local en mi ciudad natal, Boys & Girls Clubs of Philadelphia, un programa que apoya a los jóvenes, que incluye los más necesitados, ofreciendo programas de desarrollo y desarrollo de habilidades, actividades recreativas y herramientas de empoderamiento".

Un especial de reunión de Fresh Prince of Bel-Air saldrá al aire en noviembre, mientras que el reboot se prepara para la producción. La serie original ahora se transmite en HBO Max. ¿Te gustaría hospedarte en la famosa casa del Príncipe del Rap?