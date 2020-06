Will Smith revela cómo le afectó su primer divorcio ¡Fue lo peor que le pasó!/Foto: Joesphtony

La estrella de Hollywood, Will Smith dijo que su divorcio de la actriz Sheree Fletcher fue lo peor en su vida adulta. En un clip del episodio del Día del Padre de Facebook Watch de "Red Table Talk" (conducido por Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris), el actor habló sobre su divorcio de su primera esposa Sheree Fletcher, que ocurrió cuando su hijo Trey tenía solo dos años, informó la revista People.

"Quiero hablar sobre un concepto interesante que has mencionado bastante en relación con Trey y el divorcio, y la idea es que solo porque un hombre no sea el mejor esposo, no significa que no sea un buen padre", dijo Pinkett Smith.

Will siempre se ha mostrado como un padre muy cercano a sus hijos Jaden, Willow y Trey Smith; incluso el actor de "Soy Leyenda" y "En busca de la felicidad" ha ayudado a sus tres hijos en sus carreras profesionales/Foto: El País

A lo que Smith dijo: “Con Sheree y con Trey, ese fue un momento realmente difícil. El divorcio fue lo peor en mi vida adulta, el divorcio fue el último fracaso para mí".

"Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada afecte el fracaso de divorciarme de la madre de mi hijo de 2 años", agregó.

Will Smith y matrimonio con Sheree Fletcher

Will Smith y Fletcher se casaron en 1992 y se divorciaron en 1995. El actor se casó con Pinkett Smith en 1997 y la pareja tiene dos hijos: su hijo Jaden, de 21 años, y su hija Willow, de 19.

La pareja habló sobre criar a Will y al hijo de Sheree, Trey, ahora de 27 años, y lo difícil que fue la separación para él porque Trey era solo un niño cuando terminó el matrimonio.

Sheree apareció en el episodio debut de Red Table Talk en mayo de 2018, donde ella y Jada hablaron sobre su relación. Revelaron que una vez discutieron por teléfono cuando Jada llamó a Sheree para preguntar por Trey.

Jada colgó el teléfono y Will tuvo que intervenir para resolver su disputa.