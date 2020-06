Will Smith recuerda entre lágrimas convertirse en padre por primera vez

Durante el episodio del Día del Padre de la serie de Facebook Watch de su esposa, Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, el actor se sentó con ella para una conversación individual para hablar sobre la paternidad y el "peso real de la paternidad".

Will Smith, quien comparte a su hijo Jaden de 21 años, y su hija Willow de 19, con Pinkett Smith, se convirtió en padre por primera vez con su hijo Trey de 27 años, quien comparte con su ex esposa Sheree Fletcher.

La estrella de Bad Boys, de 51 años, se casó con Fletcher a los 24 años y dio la bienvenida a su hijo no mucho después.

"Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna, fue como un terror absoluto", recordó Will Smith, "Soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir y comprobar. Simplemente lloré mucho. Todavía me hace llorar".

Will Smith y los retos de la paternidad

Cuando su esposa le preguntó por qué lloraba, Will Smith dijo: "No puedo hacerlo. Yo no soy el tipo. Oh hombre, simplemente sabía que no sabía nada", mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos.

"Oh hombre, voy a necesitar recuperarme. Voy a tener que sacar esto ... Necesito un pañuelo. Mira, pensé que el sofá rojo no me pondría así. La mesa roja siempre te pone así".

Trey de 27 años, Jaden de 21, y Willow de 19, los 3 hijos de Will Smith

El padre de tres hijos agregó: "Me sorprendió lo frágil que es la crianza de los hijos. En ese momento, pude ver todas las lecciones espectaculares que mi padre me había inculcado, y pensé que no había forma. No soy tan bueno".

Los obstáculos del divorcio de Will Smith

Will Smith también habló sobre su divorcio de Fletcher cuando Trey tenía solo 2 años, diciendo que "el divorcio fue lo peor en mi vida adulta".

"El divorcio fue el último fracaso para mí", dijo, "Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada afecte el fracaso de divorciarme de la madre de mi hijo de 2 años. Sheree y me encontré con eso: si un hombre no es un gran esposo, entonces pierde sus derechos parentales".

"Soy mucho mejor padre que esposo [...] En ese proceso (divorcio), comienzas a luchar por tus derechos y el niño está en el medio".

Trey Smith, primogénito nace el 11 de noviembre de 1992

El actor además mencionó su propia relación con su padre, Willard Carroll Smith, Sr. "Debido a mi propia experiencia de ver a Daddy-O golpear a mi madre, sabía que mis hijos nunca me verían hacer algo violento hacia su madre", dijo. .

Sin embargo, el divorcio hizo que su relación con Fletcher y su hijo Trey fuera más complicada. "Pero en los primeros dos años de la vida de Trey, debido a que Sheree y yo estábamos divorciados, creo que mi deseo de que mi hijo nunca me viera de esa manera me hizo estar más ausente como padre", explicó. "Quería crear suficiente distancia. No vamos a maldecir, pelear".

Finalmente, la pareja padre-hijo pudo reconectarse, y Will Smith recordó que "tan pronto como Trey estuvo listo, vino a buscar a su padre".

En 2018, Will Smith habló sobre su relación con Trey en una publicación en las redes sociales, y les dijo a sus fanáticos que "lucharon por años".

"No siempre ha sido así entre Trey y yo. LUCHAMOS POR AÑOS después de mi divorcio de su madre. Se sintió traicionado y abandonado", explicó Smith, junto a un dulce video que mostraba algunos de sus momentos más preciados. "¡Es una bendición salvaje recuperar y restaurar una relación amorosa con mi hermoso hijo!"

La nueva familia de Will Smith

Fletcher había aparecido en el episodio debut de Red Table Talk en mayo de 2018 cuando ella y Pinkett Smith discutieron cómo desarrollaron una buena relación a pesar de las dificultades iniciales.

Pinkett Smith admitió que las cosas se pusieron tan acaloradas entre la pareja que su esposo tuvo que intervenir. "Will Smith me dejó tenerlo", dijo Pinkett Smith. "Su opinión fue: 'Esa es la madre de Trey y ese no es tu lugar'".

Y parece que sus palabras realmente se hundieron. Fletcher dijo que la próxima vez que las mujeres se vieran, hicieron un esfuerzo por reparar su relación. "Siempre dirías, 'Re, me disculpo'", dijo Fletcher. "Siempre lo has tenido. Gracias por eso".