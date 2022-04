Will Smith reaparece en la India tras escándalo de los Oscar

El actor reaparece en la India tras el escándalo

El actor Will Smith reaparece en público y se deja consentir por sus segudidores en la India, donde no se sabe si llegó por trabajo o de vacaciones.

Tras la polémica suscitada en los Premios Oscar, el actor se habría escondido del ojo público y de la mirada de los miles de paparazzis que querían captar su imagen.

Luego de ser dictadas las sanciones en su contra por los actos, el aclamado actor parece haberle dado la vuelta al asunto dejándose captar en cámaras.

Ha casi un mes del escándalo que protagonizó en la gala de los Premios Oscar, el actor se dejó ver en público y no dudó en tomarse fotos con los fanáticos que así se lo pidieron.

Según el sitio TMZ, el actor llegó a un aeropuerto privado en Mumbai, India, donde paparazzis lo esperaban al mismo tiempo que le tomaban fotografías.

De momento se desconcen las razones por las que Will llegó al lugar, sin embargo se presume pueda ser para unas vacaciones, ya que ofertas de trabajo lo han mantenido alejado de los medios.

Will Smith y su bofetada viral

Fue el pasado 27 de marzo cuando el nombre del actor se volvió tendencia en las redes, pues más allá de ganarse un premio Oscar, el escándalo que protagonizó lo eclipsó por completo.

Aunque se rumoraba que Will llegaría a Yucatán para filmar una cinta, su presencia no fue captada por los medios locales e incluso no se sabe a ciencia cierta su participación continúe.

De momento Will Smith no ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido, sin embargo ha pedido perdón por sus actos, mismos que lo han hecho perderse de trabajo y proyectos cancelados a su nombre.



