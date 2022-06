Will Smith podría regresar a Hollywood con la segunda parte de "Soy Leyenda".

A pesar de aparecer en los titulares por todas las razones equivocadas en los Oscar 2022, Will Smith pronto podría regresar con 'I Am Legend 2'. El hombre de 53 años ganó un Oscar al mejor actor a principios de este año, lo que debería haber sido un punto culminante de su carrera, pero su bofetada a Chris Rock eclipsó ese logro.

Después de alejarse un tiempo del centro de atención, Will Smith pronto podría regresar y hacerlo retomando su papel de Robert Neville en 'I Am Legend 2'. La primera película se estrenó en 2007 y ahora hay planes para finalmente lanzar una secuela.

"El guión se está escribiendo mencionando a su personaje y, hasta el momento, Will sigue unido al proyecto", ha explicado alguien cercano al proyecto 'I Am Legend 2'. "El concepto aún debe ser firmado por Warner Brothers, pero no ha habido indicios de que el actor Will Smith esté fuera del proyecto.

Will Smith volverá a Hollywood si un estudio se arriesga con él

"Obviamente él es el productor de la película y su productora está a cargo mientras continúa el desarrollo", dijo la fuente cercana al actor Will Smith. "La realidad es que Will regresará en algún momento y dependerá simplemente de qué estudio será el que se arriesgue con él".

¿Qué sabemos de la película 'Soy Leyenda 2'?

Will Smith podría regresar a Hollywood con la segunda parte de "Soy Leyenda".

Los informes de la secuela de 'I Am Legend' comenzaron en marzo, cuando Deadline publicó un artículo sobre el proyecto y Will Smith compartió una publicación de Instagram relacionada poco después.

También sabemos que, si esto sigue adelante, Akiva Goldsman escribirá el guión, como también fue el caso de la primera película de 'Soy leyenda'. En cuanto a los actores, Will Smith estaría acompañado en pantalla por Michael B. Jordan.

La Verdad Noticias informa que, respecto a quién se sentará en la silla del director, esto es más un signo de interrogación ya que no está claro si Francis Lawrence regresaría para una segunda película.

En cualquier caso, Will Smith tendría un papel principal, por lo que este podría ser el proyecto que lo haga volver al trabajo. También tiene un papel actoral en 'Emancipación', aunque esta ya se encuentra en postproducción. Esa película se estrenará en 2023.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.