Will Smith no regresará como "Deadshot" en "Suicide Squad 2"

Suicide Squad es una de las películas del universo cinematográfico de DC Comics que más ha dado de que hablar, ya que desde su estreno la polémica en torno al Joker de Jared Leto, y el impacto de Harley Quinn no han parado de causar grandes cambios en la empresa, pues la villana interpretada por Margot Robbie resulto todo un éxito e incluso consiguió su propio spinoff en la nueva cinta “Birds of prey” por otro lado, el Joker de Jared Leto no corrió con tanta suerte.

Ahora, tras la confirmación de la secuela de la película, se revela que otro famoso personaje no volverá.

¿Cuál es el personaje?

Will Smith

Con la noticia de que la nueva cinta será dirigida por el cineasta James Gunn, quien fue despedido de “Guardianes de la galaxia”, la película tomara un rumbo totalmente nuevo y un elenco de personajes distinto, en los que desafortunadamente el “líder” del Task Force X no estará entre sus filas, hablamos claro de Floyd Lawton/Deadshot, interpretado por la superestrella del cine Will Smith, por lo que al igual que Ben Affleck, el actor colgará el traje.

Batman, Deadshot

Aunque se trata de uno de los personajes con más peso en la historia de los villanos, su participación en la cinta no será posible ya que el intérprete del personaje, no pudo arreglar su agenda para la participación, pues es uno de los actores más solicitados en Hollywood, además de que recientemente estrenó su propia serie a través de Facebook Watch.

Cabe mencionar que aunque la participación del actor fue eliminada no quiere decir que se despide del personaje definitivamente, pues aún no se sabe si la nueva saga dirigida por James Gunn tendrá más partes, pues en el mundo de los comics el “Suicide Squad” cambia de miembros constantemente y en algunas ocasiones villanos como Deadshot o Harley Quinn no se encuentran en el equipo pero vuelven tarde o temprano.