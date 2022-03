Will Smith manda mensaje de disculpas por golpear en los Oscar 2022

Los actores Will Smith y Chris Rock tuvieron una confrontación el domingo por televisión en vivo durante la presentación de los premios de la Academia. Unos minutos después, Smith ganó el Oscar como mejor actor por su actuación en la película King Richard. Un día después, el actor reconoció su error.

Resulta que Smith se levantó de su asiento frente al escenario, caminó hacia Rock y lo golpeó. La transmisión de televisión por la cadena ABC inmediatamente eliminó el audio, sin embargo en muchas partes del mundo se escuchó cómo el actor increpaba al comediante.

El lunes, la Academia condenó las acciones de Smith y anunció una revisión formal del incidente. Rock dijo que Pinkett-Smith estará pronto en “G.I. Jane 2”, en alusión a que tiene la cabeza rapada, ya que la actriz Demi Moore se rapó el cabello para la película G.I. Jane, de 1997.

El golpe de Will Smith a presentador de los Oscar

Me declaro team will smith



Si alguien se mete con tu esposa, tu hijo o tu madre y se burla de una condición física o de una enfermedad, es lo mínimo que se merece, un golpe en la cara pic.twitter.com/1xcG3yEJNT — ��Jorge Muñoz�� (@jorgemunozsepul) March 28, 2022

Hay que destacar que Pinkett-Smith ha hablado previamente sobre padecer alopecia, una condición de pérdida de pelo. En videos en Twitter, donde se reproducen las versiones de televisoras extranjeras que no recortaron el audio, luego que Smith golpeó a Rock, dijo: “Mantén el nombre de mi esposa fuera tu boca“.

Cuando subió a aceptar el premio como mejor actor, una media hora después, Smith dijo: “El amor hace que cometamos locuras”. Durante su discurso, Smith, quien interpretó al padre de las tenistas Venus y Serena Williams, Richard Williams en King Richard, dijo que Williams siempre protegió a su familia.

Las disculpas de Will Smith

Ahora a través de todas sus redes sociales el famoso actor Will Smith ha emitido un comunicado de disculpas en todas sus redes sociales en donde comienza diciendo así:

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”.

Además, agregó el también cantante: “Mi comportamiento anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Pero eso no fue todo, también abordó: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Por último, el destacado actor Will Smith dijo: “También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros”.

“Soy un trabajo en progreso…Sinceramente, Voluntad”.

