Will Smith llora tras ver el gesto del triatleta español Diego Méntrida

El gesto del triatleta español, Diego Méntrida, hizo que el actor Will Smith rompiera en llanto. Para quien no lo haya visto, el triatleta estaba a 50 metros de la meta, justo por detrás del inglés James Teagle, en el Triatlón de Santander, cuando su rival se confundió en la última curva, dejando el tercer puesto en bandeja para el español.

Diego Méntrida, consciente de la situación, se paró a centímetros de la meta y dejó pasar a James Teagle. "Estuvo todo el tiempo por delante. Se lo merecía", comentó el triatleta al finalizar la carrera. Pero claro, en este 2020 extraño los gestos como éste tienen más relevancia si cabe.

Y en el caso de Diego Méntrida, su detallazo se viralizó en todo el mundo en pocos minutos. Tal es así, que el vídeo llegó a manos de Will Smith, quien no pudo evitar compartirlo y comentarlo, visiblemente emocionado. "Guau. Integridad", comentaba el actor en un vídeo en sus redes sociales, mientras narraba lo ocurrido.

Al terminar de contarlo, el actor del Príncipe del Rap reconoce que "lloré. Me hizo llorar. Es, simplemente, integridad". Justo despues de esas palabras Will Smith mira a cámara y manda un mensaje a Diego Méntrida: "Te aprecio". En menos de un día, la publicación de Will Smith superó los dos millones de reproducciones.

Diego Méntrida reaccionó a las palabras de Will Smith

Quien sabe si dejar pasar a James Teagle le costó un tercer puesto en un Triatlón de Santander, pero le pueda valer un cameo en la próxima película de Will Smith. Por su parte el triatleta español reaccionó a las palabras del actor: “Que Will Smith reconociera lo que hice y publicara sobre ello en Instagram fue simplemente increíble”.

“Espero poder procesar todo esto pronto, y estoy muy agradecido con todas las personas que me han escrito”, mencionó Diego Méntrida. El atleta seguirá participando en triatlones y el sábado 27 de septiembre disputará el Campeonato de España de Media Distancia en Bilbao.