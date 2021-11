Will Smith habla de sexo y su matrimonio poco convecional con Jada Pinkett Smith.

Will Smith continúa abriéndose sobre su vida personal en la promoción de la próxima autobiografía, "Will", recordando los primeros días de su noviazgo con su esposa, Jada Pinkett Smith, y el sexo "espectacular" que lo acompañó.

"Bebimos todos los días, tuvimos relaciones sexuales varias veces al día durante cuatro meses seguidos", dijo Oprah Winfrey en "The Oprah Conversation" de Apple TV + (a través de Yahoo! Entertainment) mientras leía un extracto de las memorias.

“Empecé a preguntarme si esto era una competencia. De cualquier manera, en lo que a mí respecta, solo había dos posibilidades: iba a satisfacer sexualmente a esta mujer o moriría en el intento”. “Terminó siendo mucho más complejo que eso, Oprah”, bromeó en respuesta Will Smith. “Aquellos primeros días fueron espectaculares”, agrgeó.

¿Desde cuándo son pareja Will y Jada Pinkett Smith?

Will Smith habla de su matrimonio poco convecional con Jada Pinkett Smith.

La Verdad Noticias informa que, la pareja Smith-Pinkett salió después del divorcio de Will de su primera esposa, Sheree Zampino, en 1995.

“Jada y yo, hasta el día de hoy, si empezamos a hablar, son cuatro horas. Son cuatro horas si intercambiamos una oración. Es el centro de por qué hemos podido mantener [nuestra relación] y por qué todavía estamos juntos, sin estrangularnos, la capacidad de resolver los problemas”, explicó Smith, de 53 años, a Winfrey, de 67.

"Nunca he conocido a otra persona con la que me conecte en una conversación de manera más feliz y productiva que Jada", dijo Smith. Sin embargo, a pesar del gran amor que ambos se tienen, Will Smith y Jada Pinkett revelaron que tienen diferentes parejas sexuales.

¿Cuándo se casó Jada Pinkett con Will Smith?

Will Smith habla de su matrimonio poco convecional con Jada Pinkett Smith.

La pareja se casó en 1997, optando por descartar la idea de un matrimonio convencional, centrándose en "amistad versus prisión marital", según la estrella. Incluso pasaron tiempo separados y salieron con otras personas, aunque, según Smith, "nunca nos separamos oficialmente".

“Lo que sucedió fue que nos dimos cuenta de que era una ilusión de fantasía que podíamos hacernos felices unos a otros”, explicó. "Estuvimos de acuerdo en que ella tenía que hacerse feliz a sí misma, y yo tenía que hacerme feliz a mí mismo, y luego íbamos a presentarnos de nuevo a la relación ya feliz, en lugar de exigir que la otra persona llenara nuestra taza vacía".

"Simplemente decidimos que tienes que descubrir cómo ser feliz", agregó Smith. “Fue un poco más polémico por mi parte. Yo estaba como, 'Ve a resolverlo. Averigua si puedes ser feliz y demuéstrame que es posible. Yo lo haré conmigo y tú lo harás tú'”.

Will Smith cree que el tiempo separados "nos ayudó a ambos a descubrir el poder de amar en libertad". En otra parte de sus memorias, Smith habla sobre su infancia y revela que una vez pensó matar a su padre para "vengar" a su madre después de años de abuso.

