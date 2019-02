Will Smith estrena su propia serie en Facebook Watch (VIDEO)| Araya Diaz

El famoso actor Will Smith es sin duda alguna uno de los intérpretes más famosos de Hollywood, pues desde su participación en “The fresh prince of Bel Air” (El príncipe del rap) el famoso actor no ha dejado de escalar hasta los primeros puestos de popularidad de Hollywood, siendo uno de los actores más solicitados de la última generación.

Aunque al parecer Will Smith aun quiere más, pues confirmó su nueva producción el día de ayer.

¿Qué hizo Will Smith?

Tras la noticia sobre el abandono de “Deadshot” en la próxima entrega de "Suicide Squad", se especulaba que el actor necesitaba darse un descanso pero el motivo real fue por la agenda tan apretada que mantiene, y ahora se sabe cuál es uno de los proyectos que lo mantiene tan ocupado.

Ahora Will Smith sorprende a todos sus fans estrenando su nueva serie.

La serie del actor lleva por nombre “Will Smith’s Bucket List” y tratará sobre las aventuras del actor durante sus viajes alrededor del mundo, en los que junto a sus fans cumplirá todas las cosas anotadas en su lista de deseos, como sucedió en su pasado cumpleaños cuando se lanzó de un helicóptero.

Este nuevo show fue transmitido a través de Facebook Watch, y los nuevos episodios podrán verse todos los miércoles a partir de las 11 de la noche (Hora de mexico)

Así mismo el actor mencionó que tendrá muchos invitados a lo largo de los episodios, incluyendo al comediante David Lachapelle, el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, entre otros.

El pasado miércoles se estrenó el primer episodio de la serie, titulado “Skydiving” o paracaidismo, donde Will Smith trata de convencer a su esposa Jada Pinkett-Smith de saltar de un helicóptero y al mismo tiempo espera que sus hijos se unan al reto.