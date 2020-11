Will Smith está arrepentido de su ENEMISTAD con Janet Hubert/Foto: Warritatafo

Will Smith, de 52 años, ha crecido mucho desde sus días en The Fresh Prince of Bel-Air, apenas unos días después de una poderosa reunión con la ex coprotagonista Janet Hubert, de 63 años, durante la reunión de "El Príncipe del Rap", Will se sentó en Red Table Talk para reflexionar sobre su tensa pelea de 30 años.

“No soy lo suficientemente arrogante como para pensar que mis acciones y mi comportamiento fueron perfectos. Mis acciones y comportamiento fueron defectuosos e hirientes”, explica durante una charla individual con la psicóloga clínica habitual de RTT, la Dr. Ramani Durvasula, en un video. El Episodio Completo de RTT se lanzará el viernes 20 de noviembre.

Janet interpretó el personaje de la tía Viv desde 1990 hasta 1993, hasta que fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid. La medida se produjo después de que hubo "diferencias creativas" detrás de escena, lo que llevó a Will y Janet a criticarse públicamente a lo largo de los años.

“No hay nadie en la tierra que diga que los lastimé tanto. No es así como quiero ser y como quiero que la gente se sienta”, continuó Will en el clip. “Toda mi vida y mi carrera se han centrado en tratar agresivamente de hacer que la gente sienta lo contrario de eso”, agregó.

Janet Hubert afirma que Will Smith arruinó su carrera

Will y Janet se sentaron después de 27 años de palabras hirientes en entrevistas, pero sin hablarse. “Me quitaste todo eso con tus palabras. Las palabras pueden matar. Lo perdí todo. Reputación, todo, todo”, dijo Janet directamente a la estrella de Hitch durante la reunión de HBO Max.

Después de su partida, Will, que entonces tenía solo 22 años, la calificó públicamente de "difícil" ante la prensa. “Entiendo que pudiste seguir adelante, pero conoces esas palabras, llamar difícil a una mujer negra en Hollywood es el beso de la muerte. Ya es bastante difícil cuando eres una mujer negra en este negocio”, también le dijo.

El actor de "El Príncipe del Rap" se disculpó públicamente con su ex compañera. Smith reconoce que no sabía el daño que le causó a Hubert, hasta muchos años después/Foto: Digital Spy

Durante su última temporada del programa, Janet estaba embarazada y luego le dio la bienvenida a su hijo Elijah Isaac Whitten, ahora de 27 años. “La vida hogareña no era nada buena. Ya no reía, sonreía, bromeaba porque sucedían cosas que nadie sabía”, continuó.

“Cuando dejé el programa , tenía este nuevo bebé y a nadie. La familia me repudió, Hollywood me repudió, mi familia dijo que arruinaste nuestro nombre y que yo no era poco profesional en el set. Dejé de hablar con todo el mundo porque no sabía en quién confiar, me habían desterrado. Dijeron que fuiste tú quien me desterró. Porque eras Will, eras un niño. Fue duro”, confesó.

Por su parte, Will reconoció el dolor que le había causado y se disculpó profundamente. “En primer lugar, gracias por compartir eso conmigo. No sabía qué. Cuando miro hacia atrás ahora, es obvio que estabas pasando por un momento difícil y sentí que me odiabas”.

“No podría hacer una celebración de 30 años de este espectáculo y no celebrarte. Celebre su contribución a este programa y celebre su contribución a mi vida", dijo, y agregó que "ahora ve el nivel de dolor y el nivel de lucha que fue para ti el solo aparecer todos los días".

