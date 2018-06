Will Smith enloqueció a sus fans al rapear en español

En su cuenta de instagram, el actor y cantante Will Smith, subió un vídeo rapeando en español la canción de su hijo Janen, ‘Icon’.

No cabe duda que el actor de Hollywood, siempre sorprende a sus fans, con sus locuras, recientemente subió un vídeo cantando la canción ‘Icon’ en el vídeo se ve en algunas escenas al cantante Nicky Jam.

El vídeo sorprendió a sus fans, quienes felicitaron al cantante, por su fluidez al hablar español.

Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el 5 de Jun de 2018 a las 10:47 PDT

El divertido remix de la canción Icon, Will Smith, aparece caracterizado como su hijo, con una cadena gruesa en el cuello, durante el vídeo se ven fotografías de su esposa y sus hijos.

He estado queriendo seguir con esto para siempre. Tú lo has roto Jaden @c.ssyresmith hola @nickyyjampr gracias por tener mi español apretado. Comento Will Smith.