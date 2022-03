Will Smith “desilusiona” por bromear sobre sus actos violentos

Después de causar polémica en los Oscars, Will Smith, tomó sus redes sociales para bromear sobre ello, en una de sus publicaciones dejó claro que es consciente de lo que hizo, escribió:

“Jada y yo nos vestimos para elegir el caos”

También dio a entender que el golpe que le dio a Chris Rock, era es algo predecible tomando en cuenta su lugar de origen, los usuarios de las redes sociales le dejaron saber que estaban desilusionados por lo que escribió.

Fue a través de su cuenta de instagram, que el actor compartió su opinión sobre lo que había hecho durante la ceremonia, recibió comentarios donde le dejaban ver que no aprobaban la violencia. Smith escribió de manera irónica:

“No puedes invitar a personas de Philadelphia o Baltimore a ninguna parte”

La actitud de Will Smith fue criticada por sus fanáticos

La actitud del actor fue criticada por sus fanáticos

Quizás Will Smith esperaba que sus fanáticos tomaran de buena manera lo que publicó, pero no fue así, ya que le dejaron claro que no estaban de acuerdo con la manera tan despreocupada con la que tomó lo que hizo.

Después de la ceremonia de los Premios Oscar, Smith se fue a celebrar su premiación junto a su esposa e hijos, el actor bailó de un lado a otro, presumió su estatuilla, cantó y se tomó fotografías con sus fanáticos que estaban en el club.

¿Cuál es la pareja actual de Will Smith?

La pareja actual de Will Smith

Will Smith está casado con la actriz Jada Koren Pinkett-Smithes, quien es conocida por su participación en las películas The Matrix, así como por ser la voz de Gloria, en la franquicia Madagascar.

En La Verdad Noticias también te informamos que Salma Hayek felicitó a Will Smith tras golpe en los Oscar 2022.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.