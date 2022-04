Will Smith desafiado a un combate de boxeo por el hermano de Chris Rock

El hermano de Chris Rock quiere pelear por el nombre de la familia y se ha ofrecido a subirse a un ring de boxeo con Will Smith.

El actor de King Richard, de 53 años, fue noticia en todo el mundo cuando irrumpió en el escenario y golpeó al comediante Chris, de 57 años, luego de una broma sobre Jada Pinkett Smith , de 50.

Y ahora el hermano de Chris, Kenny, de 42 años, ha desafiado a Will a ponerse los guantes y pelear con él.

El hermano menor de Rock ha firmado un acuerdo para participar en una pelea de boxeo de celebridades el 11 de junio y está mirando a la superestrella de Hollywood.

Kenny Rock se ha inscrito en el boxeo de celebridades.

Le dijo a TMZ el miércoles: "Debería subirme al ring con Will Smith. ¡Podría derribarlo!".

Admite que la diferencia de tamaño de la pareja no marcaría la diferencia y dijo con severidad: "Dejaré que las manos hablen".

Kenny continuó diciendo que si bien su hermano mantiene un perfil relativamente bajo desde el incidente, el narrador de Everybody Hates Chris está "muy bien".

"No lo he visto, pero hemos hablado", dijo Kenny.

Criticó el comportamiento de Will poco después de la bofetada y pareció cauteloso en cuanto a si la estrella de Fresh Prince realmente cumpliría el castigo que le impuso la Academia.

Kenny continuó: "Tenemos que ver si realmente va a recibir la suspensión de 10 años. Podrían decir una suspensión de 10 años, pero después de tres años pensarán que podríamos haberlo olvidado y lo meterán allí después de unos años, entonces tenemos que ver que estas personas hagan lo que dicen que harán".

Y afirma que duda de que Chris Rock hubiera aceptado la disculpa de las redes sociales de Will.

Will fue noticia en todo el mundo cuando irrumpió en el escenario de los Oscar y golpeó al comediante.

Will escribió después del evento: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable".

Agregó: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Kenny también dijo que su otro hermano, Tony, se tomó el incidente como algo personal, pero insiste en que no lo culpa por hacerlo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, a principios de semana, se le preguntó a Chris sobre el incidente, pero decidió restarle importancia a la situación.

Según el diario californiano Desert Sun, Chris Rock dijo: “Estoy bien, tengo todo un espectáculo y no voy a hablar de eso (la bofetada de Will Smith) hasta que me paguen.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!