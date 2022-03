Will Smith conservará el Óscar pero no su matrimonio

El actor Will Smith conservará el Óscar que recibió como “Mejor actor” pero podría no ser igual con su matrimonio, pues la astróloga Mhoni Vidente no ve en un futuro a Jada junto a Smith.

La cachetada que le dio Will a Chris Rock, durante la ceremonia de los Óscar 2022, habría marcado la relación de los actores, puede que Jada Pinkett tomé una decisión definitiva, Mhoni indicó:

“Las cartas no me muestran a Jada Pinkett como la pareja en un futuro para Will Smith”

Agregó que no ve posible que la Academía le vaya a quitar la premiación a Smith, tampoco irá preso por el golpe que le dio al comediante, sobre todo porque Rock confesó que no iba a denunciarlo.

Vidente arremetió contra Derbez por hablar sobre lo de Will Smith

Mhoni decidió arremeter contra el actor Eugenio Derbez, quien estuvo presente en el evento donde Will cacheteó a Chris, indicó si el mexicano no hubiera estado en la película “CODA”, aun hubiera ganado el Óscar.

Agregó que no le cae bien, además de que lo considera “una persona oportunista”, en varios sentidos, considera que no tiene criterio para ser “un gran actor” como lo fue su madre.

¿Qué dijo Jim Carrey de Will Smith?

El famoso comediante Jim Carrey indicó que “le dio asco” la ovación de pie que recibió Will Smith cuando recibió su premio a “mejor actor”, principalmente por el comportamiento violento que tuvo.

A través de La Verdad Noticias también te informamos que Will Smith se negó a dejar los Óscar después de la bofetada, dice la Academia.

