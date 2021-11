Will Smith, la estrella de "King Richard" reveló en sus nuevas memorias, "Will", que se convirtió sexualmente en una "hiena del gueto" propensa a las mordazas después de que su entonces novia, Melanie, lo engañara.

"Necesito desesperadamente alivio, pero como no hay una pastilla para el desamor, recurrí a los remedios homeopáticos de las compras y las relaciones sexuales desenfrenadas", escribió Smith.

"Hasta este momento de mi vida, solo había tenido relaciones sexuales con una mujer que no era Melanie, pero durante los meses siguientes, me volví una hiena del gueto". Aparentemente, eso no estaba de acuerdo con su ser interior, por lo que Will Smith desarrolló una "reacción psicosomática" a la eyaculación.

Will Smith desarrolló una reacción al tener un orgasmo

Will Smith confiesa que solía vomitar después de tener un orgasmo.

“Tuve relaciones sexuales con tantas mujeres, y fue tan constitucionalmente desagradable hasta el fondo de mi ser, que desarrollé una reacción psicosomática al tener un orgasmo”, dijo. "Literalmente me haría arcadas y, a veces, incluso vomitar". Pese a la reacción adversa al sexo, Smith siguió teniendo sexo desenfrenado con la esperanza de que curaran su angustia.

“En todos los casos, sin embargo, le esperaba a Dios que esta hermosa desconocida fuera 'la única' que me amaría, que haría desaparecer este dolor”, explica Will Smith. “Pero, invariablemente, ahí estaba yo, con arcadas y miserable. Y la mirada en los ojos de las mujeres profundizó aún más mi agonía".

¿Cuándo se casó Will Smith por primera vez?

Smith se casó con Sheree Zampino en 1992, pero la pareja se divorció en 1995. Luego se casó con su ahora esposa Jada Pinkett Smith, con quien tiene una relación abierta, es decir, Will Smith y Jada Pinkett tienen diferentes parejas sexuales.

"Bebimos todos los días, tuvimos relaciones sexuales varias veces al día durante cuatro meses seguidos", escribe sobre su noviazgo. “Empecé a preguntarme si esto era una competencia. De cualquier manera, en lo que a mí respecta, solo había dos posibilidades: iba a satisfacer sexualmente a esta mujer o moriría en el intento”.

La Verdad Noticias informa que Will Smith tiene tres hijos: su hijo Trey, de 29 años, con Zampino, y su hijo Jaden, de 23, y su hija Willow, de 21, con Pinkett Smith.

