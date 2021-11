Will Smith afirma que contempló matar a su padre en un momento para "vengar" a su madre por el abuso que sufrió.

En un extracto de sus nuevas memorias, "Me", publicado en People, Smith revela el entorno tenso de su vida temprana en Filadelfia con su padre, Willard Carroll Smith Sr., y su madre Caroline Bright, y cómo afectó su vida posterior con su padre, a quien cuidó mientras el anciano luchaba contra el cáncer.

“Mi padre era violento, pero también estaba en todos los juegos, jugadas y recitales”, escribe Will Smith, de 53 años. “Era alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas. Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios".

Will Smith vio a su padre golpear a su madre

Will Smith confiesa que pensó en matar a su padre para "vengar" a su madre.

Continúa: “Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que ella se derrumbó. La vi escupir sangre". Los dos finalmente se separaron cuando Will Smith era un adolescente y se divorció en 2000.

La Verdad Noticias informa que, en el punto más bajo en la relación entre Smith y su padre llegó cuando estaba cuidando a su padre cerca del final de su vida.

“Una noche, mientras lo sacaba con delicadeza de su dormitorio hacia el baño, una oscuridad se apoderó de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre", dijo Smith.

Will Smith reflexionó sobre "vengar" a su madre

Will Smith confiesa que pensó en matar a su padre para "vengar" a su madre.

"Me detuve en lo alto de las escaleras", escribe Will Smith sobre el siniestro momento. “Podría empujarlo hacia abajo y salirme con la mía fácilmente. A medida que las décadas de dolor, ira y resentimiento pasaron y luego retrocedieron, negué con la cabeza y procedí a llevar a papá al baño", agrega.

El padre de Will Smith murió en 2016. Al reflexionar sobre sus décadas de éxito como artista y su relación con su padre, Will escribe: “No hay nada que puedas recibir del mundo material que te genere paz interior o satisfacción. "Al final, no importará ni un ápice lo bien que [la gente] te haya amado; solo obtendrás 'la Sonrisa' en función de lo bien que los amaste".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.