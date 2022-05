Will Smith: Me sentí como un 'cobarde' cuando no defendí a mi mamá de mi padre.

Will Smith siempre estará junto a su familia. La temporada 4 de "Mi próximo invitado no necesita presentación con David Letterman" de Netflix se estrenó el viernes con Smith, de 53 años, visitando el sofá en el segundo episodio.

La entrevista está llena de cositas de la vida y la carrera del actor, incluido un momento en el que reprende en broma a Letterman, de 75 años, por hablar sobre su madre, Caroline Bright. "No digas nada sobre mi madre, Dave", le dijo Smith en tono de reproche al ex maestro de ceremonias de "Late Show".

Si bien los espectadores también esperaban que la estrella de "King Richard" hablara sobre la infame bofetada de los Oscar con el experimentado presentador del programa de entrevistas, los fanáticos se sintieron muy decepcionados al descubrir que el episodio se filmó antes de marzo de 2022, cuando el actor causó un gran revuelo y se agitó corriendo hacia el escenario en el Dolby Theatre de Los Ángeles y golpeó a Chris Rock en la cara.

Will Smith habla sobre su infancia y sus padres

Will Smith: Me sentí como un "cobarde" cuando no defendí a mi mamá.

“El episodio se grabó antes de la ceremonia de los Premios de la Academia de 2022”, decía una tarjeta de títuloantes de que comenzara el episodio. En su conversación con Letterman, Smith también se refirió a sus memorias recientes, "Will", y habló sobre su infancia y la polémica relación de sus padres.

“La primera línea del primer capítulo es: 'Siempre me he considerado un cobarde'”, explicó Smith a Letterman. “Cuando tenía 9 años, vi a mi padre golpear a mi madre y no hice nada. Y eso me dejó una impresión traumática de mí mismo como un cobarde”.

“La vida es tan emocionante para mí en este momento, porque puedo llegar a las personas de una manera diferente a como nunca he podido llegar a las personas, en gran parte debido a mi dolor”, dijo. "Estoy realmente listo para sumergirme en mi arte de una manera que creo que será satisfactoria para mí y útil para la familia humana".

Will Smith sobre defender y proteger a la familia

Will Smith: Me sentí como un 'cobarde' cuando no defendí a mi mamá.

El actor Will Smith también le dio a Letterman algunos consejos de boxeo y habló sobre la defensa de su familia. La estrella de "Fresh Prince of Bel-Air" señaló que se dio cuenta en un momento de su vida de que "el mundo material es completa, absoluta y totalmente incapaz de mantener nuestra felicidad".

“Más allá de lo esencial para protegerse a sí mismo y a su familia”, intervino Letterman. "No puedes proteger a tu familia, ¿verdad?" dijo el padre de tres. “Eso no es real. La protección y la seguridad es una ilusión. Tienes que aprender a vivir con la realidad de que, en cualquier momento, cualquier cosa puede desaparecer en un segundo”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.