Will Smith: Festejamos su cumpleaños recordando sus mejores películas

Will Smith es uno de los actores más emblemáticos y reconocidos a nivel mundial, pues no existe una persona que no haya visto por lo menos una de sus películas, ya que ha formado parte de los mejores proyectos de Hollywood.

Recientemente anunció el lanzamiento de su nuevo filme llamado ‘Gemini Man’ donde se enfrentará a si mismo en una contienda a muerte, pero ahora hablaremos sobre otros aspectos de su personalidad.

El día de hoy el famoso actor cumple 51 años de edad, y para celebrarlo te traemos una lista de sus mejores proyectos a lo largo de sus 33 años de trayectoria artística.

The fresh prince of bel-air 1990-1996

Probablemente su papel más reconocido, ya que incluso gracias a él reforzó su carrera como rapero, en esta serie interpretó a Will, un joven rebelde que se mudó con sus tíos ricos en Bel-Air.

Bad boys 1995/2003-2020

Junto a Martin Lawrence se convirtieron en la pareja de policías más graciosa y peligrosa del cine, acabando con el crimen de una manera casi ridícula, pero eso sí, repleta de acción. En el año 2003 llegó la secuela de esta cinta, y es uno de sus próximos proyectos, ya que cerrará la saga con ‘Bad boys for life’.

Independence day – 1996

En esta cinta, Will Smith le dio vida a un audaz piloto de la fuerza aérea de Estados Unidos, siendo una pieza clave contra una invasión alienígena el 4 de julio, día de la indecencia en EU, siendo un éxito total, su secuela llegó en 2016, aunque el actor no estuvo incluido, por lo que la cinta no obtuvo los resultados que su predecesora.

Men in black – 1997/2002/2012

Otra de sus películas más reconocidas, la cual se posicionó como uno de los referentes directos del cine de extraterrestres y ciencia ficción en general, participando en dos entregas más. Recientemente vimos la cuarta entrega de esta saga, ‘Men in black: International’ pero ahora protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Ali – 2001

Esta cinta es considerada una de las mejores del famoso actor, donde le dio vida a la leyenda del box Muhammad Ali, que fue tan impresionante que incluso le otorgó una nominación al Oscar como mejor actor.

Shark tale – 2004

Este famoso actor también ha participado en películas animadas, ya que le dio vida a Oscar, en ‘El espanta tiburones’ siendo una de sus mejores participaciones sin tener presencia en la pantalla.

I, robot – 2004

El cine de apocalipsis es uno de los predilectos por Will Smith, y en esta cinta pudimos verlo combatir una rebelión tecnológica donde los robots de asistencia se rebelaron y trataron de dominar a los humanos y al planeta entero.

En busca de la felicidad – 2006

Otra de las favoritas, donde encarnó a Chris Gardner, un desafortunado padre soltero que busca sobrevivir con su hijo en un ambiente hostil, sufriendo mucho en el trayecto, por lo que millones se identificaron con su papel.

Esta película dio una de las enseñanzas más profundas en su carrera, ya que hubo momentos en los que pensó en rendirse, pero jamás cedió, y al final logró convertirse con mucho esfuerzo en dueño de su propia empresa multimillonaria.

Soy leyenda – 2007

Una de las favoritas de sus fans, en esta historia, Will Smith es el doctor Robert Neville, el único sobreviviente de una mortal plaga que casi extermina a la raza humana y convirtió a la mayoría en una especie de zombies, por lo que el dedicó su vida a encontrar una cura.

Hanckock – 2008

Will Smith también tiene experiencia en el mundo de los superhéroes, pues en esta cinta le dio vida a John Hancock un poderoso ser que pertenecia a una antigua raza dotada de increíbles habilidades.

Suicide squad – 2016

Nuevamente incursionando en el mundo de los superhéroes, solo que en esta ocasión en el bando de los villanos, ya que interpretó a Floyd Lawton, también conocido como Deadshot, considerado el mercenario más peligroso del mundo por su puntería casi inhumana.

Gemini man – 2019

Uno de sus nuevos proyectos, donde tendrá que enfrentarse a una versión más joven de sí mismo, la cual busca exterminarlo a toda costa, por lo que veremos a Will Smith llegar hasta los límites con tal de sobrevivir a su enemigo más fuerte: El mismo.

