Los actores Will Smith y Martin Lawrence, quienes protagonizan el filme “Bad Boys for Live”, se animaron a interpretar junto a un mariachi el tema de la película “Bad Boys” (original de Inner Circle), como parte de la promoción de la cinta.

De trabajo se llevan de lo mejor, pues también hacen un buen equipo más allá de las bromas y acción de "Bad Boys", ya que han demostrado que se las saben hasta en las rancheras, como lo hicieron recientemente que cantaron la letra de su canción con todo y mariachi.

Tal parece que el el intérprete expresó algo sobre evitar cantar esa canción dio muestra de que ambos lo pueden hacerlo y bastante bien, al grado que cuenta con más de mil 800 comentarios y más de 750 mil reproducciones, ya que fue en abril pasado cuando las dos estrellas figuraron en el tráiler de "Bad Boys for Life".

Las novedades de la actuación de Will Smith

Will Smith CAUTIVÓ a sus fans cantando con mariachi ¡Espectacular!

Ahora después de 16 años, Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) una vez más son los encargados de investigar y desmantelar los planes de alguna banda delictiva, pero esto hace que Marcus vuelva a poner en la mesa su retiro, el cual logra, pero debido a que alguien quiere cobrar venganza sobre Mike, los dos pactan "un último viaje" para atrapar a quien quiere hacerles daño.

Hay que destacar que la tercera entrega dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, las dos anteriores estuvieron a cargo de Michael Bay, contiene, según el adelanto, la acción, suspenso y sobre todo comedia que tienen este par de "policías" acostumbrado a sus seguidores.

Cabe destacar que no podía faltar el capitán, neurótico, estresado, con gastritis y a punto de darle un paro cardiaco (Joe Pantoliano) quien a pesar de regañar a sus policías, los solapa y hasta los protege para que lleven a cabo sus diligencias con sus ya clásicas destrucciones y balaceras que lo enferman.