Will Ferrell rechazó millonaria oferta para protagonizar Elf 2

Will Ferrell explicó en entrevista para The Hollywood Reporter los motivos que lo llevaron a no protagonizar Elf 2, una secuela del éxito navideño de 2003. El actor, quien pudo haber recibido 29 millones de dólares por volver a ponerse las medias amarillas de el elfo Buddy, aseguró que la secuela titulada ‘Elf 2: Buddy Saves Christmas’ “no era buena”.

Recordemos que la primera película nos da a conocer a un humano criado entre elfos que se desempeñaba como un ayudante navideño al lado de su padre Walter, quien se había perdido hace mucho tiempo, y el enojón de Gimbles Jovie. Juntos inspiran suficiente espíritu navideño para hacer magia para Santa Claus y así salvar las fiestas decembrinas.

Elf logró recaudar 233 millones de dólares en taquilla.

“Habría tenido que promocionar la película desde un lugar honesto, lo que habría sido, como, ‘Oh no, no es bueno. Simplemente no podía rechazar tanto dinero’. Y pensé: ‘¿puedo decir esas palabras? No creo que pueda, así que supongo que no puedo hacer la película’”, declaró el hoy comediante de Saturday Night Live.

Will Ferrell no volverá a ser Buddy

El actor considera absurdo volver a interpretar al personaje, sobre todo ahora que tiene mayor edad.

Una década después del estreno de Elf, la estrella de cine dejó en claro que no volvería a interpretar a Buddy. “Creo que se vería un poco patético si tratara de volver a meterme en las medias de los elfos… El elfo de mediana edad”, le dijo en aquella ocasión a Andy Cohen en entrevista para Watch What Happens Live.

Recordemos que James Caan había asegurado que no habría la película ‘Elf 2’ debido a que Will Ferrell y el director Jon Favreau no se llevaban bien. “Íbamos a hacerlo, y pensé: ‘El director y Will no se llevaron muy bien… Will quería hacerlo, y no quería al director”, declaró al programa 92.3 The Fan en una entrevista del 2020.

Elf no necesita una secuela, según Jon Favreau

Jon Favreau considera que hacer la secuela es algo riesgoso.

Según el cineasta Jon Favreau, los ejecutivos de New Line Cinema y Warner Bros. lo han buscado para estar al frente de Elf 2: “Al principio, se hablaba de secuela, y nunca llegó a ser, probablemente para bien, ya que ahora existe como algo propio, pero surge… Hay una parte de mí que se pregunta si hay algo que hacer para seguir a Elf, pero creo que una secuela directa probablemente no sea el movimiento correcto”.

Finalmente, Favreau aseguró que una secuela sería una gran apuesta y un gran riesgo al mismo tiempo: “Si no hago nada, estaría muy contento con lo que es[Elf]. En el momento en que lo tomas, intentas agregar algo, siempre corres el riesgo de disminuir del original”.

