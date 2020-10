Whoopi Goldberg ya está planeando la tercera película de “Cambio de hábito”/Foto: Noticias del día

Whoopi Goldberg conversó virtualmente con James Corden en The Late Late Show el 6 de octubre y dijo que una tercera película de Sister Act (Cambio de Hábito en español) definitivamente está en proceso.

"Durante mucho tiempo, siguieron diciendo que nadie quería verlo. Y luego, recientemente, resulta que eso puede no ser cierto. La gente puede querer verlo", reveló la estrella de Ghost.

"Así que estamos trabajando diligentemente para tratar de descubrir cómo unir a la pandilla y regresar", declaró la actriz.

La cinta Sister Act se estrenó en 1992 y recaudó más de 231 millones de dólares. Mientras que la segunda parte salió en 1993/Foto: Glamour

Así fueron las películas de "Cambio de Hábito"

Ambas películas de los 90 son una hilaridad clásica de Whoopi. En Sister Act, la estrella interpretó a una cantante de salón que fue enviada a un convento después de ser colocada en un programa de protección de testigos.

Por supuesto, las monjas amaban tanto su personalidad bulliciosa (y las lecciones de canto) que la trajeron de regreso en Sister Act 2: Back in the Habit para enseñar a un grupo de adolescentes de escuelas católicas de los barrios pobres a cantar en un coro.

La presentadora de View le dijo a James: "Es divertido y se siente bien. Y ya sabes, nadie está enojado. Es solo escuchar, cantar mal, cantar bien, cantar bien y luego monjas. ¿Qué es mejor que eso?"

James también le preguntó a la ganadora de EGOT sobre sus comidas cuestionables durante la cuarentena, una de las cuales fue un plato de pasta ligeramente sazonada y llena de dientes de ajo, para lo que la estrella especificó que era una situación de "solo cuarentena".

"Fue solo durante la época de COVID. Ahora que la gente puede volver a la casa, la gente que cocina está cocinando. Pensé que tal vez podría ahorrarme unos dólares", explicó el comediante.

Ella añadió: "Tal vez podría hacer algo, [pero] no tengo ningún interés. No me importa. No sé dónde están las cosas en la cocina. Pensé que lo intentaría, pero por favor. ¿Por qué me importa? ¡no me importa!"

Whoopi protagoniza actualmente una nueva serie de fantasía oscura de CBS, The Stand, basada en la novela de Stephen King del mismo título. ¿Te gustaría ver una tercera película de “Cambio de Hábito”?, ¿Crees que podrían regresar algunos de los personajes originales?