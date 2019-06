Whoopi Goldberg critica a Bella Thorne por publicar imágenes íntimas

Luego de que la ex chica Disney Bella Thorne decidiera revelar unas íntimas imágenes para no caer en el chantaje de una persona que la extorsionó diciéndole que haría público unas fotografías, la reconocida actriz de Hollywood Whoopi Goldberg durante una entrevista mencionó al respecto.

Recordamos que Bella Thorne de 21 años de edad, decidió revelar en su cuenta oficial de Twitter las fotografías que ella se tomó hace algún tiempo, sin embargo, la actriz empezó a recibir amenazas sobre la revelación de aquellas fotografías donde muestra su cuerpo sin ropa, aquella persona le estaba pidiendo dinero para que no filtrara unas fotos muy atrevidas.

Ante esta inesperada situación, la actriz Bella Thorne, decidió actuar primero y revelar aquellas fotos sin ropa, tras su decisión, algunos de sus fans han defendido la valentía de la ex chica Disney, pero hubo otras celebridades que opinaron lo contrario, como fue el caso de Whoopi Goldberg.

El pasado martes en plena transmisión en televisión, la actriz Whoopi Goldberg comentó sobre lo que hizo Bella Thorne al publicar imágenes íntimas.

"Si eres famoso no me importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda". Mencionó Whoopi Goldberg.

Tras el comentario de Whoopi Goldberg, la joven actriz Dove Cameron a través de su cuenta de Twitter expresó lo siguiente: "Donde está el apoyo a las mujeres jóvenes. Me encantan las mujeres. todo el mundo debe amar a las mujeres. ¡No seas gilipollas! la sexualidad es parte del ser humano. pero el juicio y la objetificación no lo son, no puedo manejar demasiado feo. @WhoopiGoldberg por favor, ser mejor".

Bella Thorne al escuchar el comentario que hizo Whoopi Goldberg, decidió compartir su punto de vista a través de su cuenta personal de Instagram.

"¿Culpar a las chicas por tomarse la foto en primer lugar?".

"¿Entonces una chica no puede enviarle a su novio, al cual echa de menos, fotos suyas que son sexy?".

La actriz Bella Thorne apareció llorando en las fotografías y está muy sorprendida por los comentarios que hizo Whoopi Goldberg y mencionó: "Espero que cambies tu mentalidad, ya que estas en un programa hablándole a mujeres jóvenes".