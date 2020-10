Whitney Houston hace HISTORIA; consigue tercer álbum de DIAMANTES

La Recording Industry Association of America (RIAA) y Legacy Recordings anunciaron el miércoles que el segundo álbum de Houston de 1987, "Whitney", alcanzó el estatus de diamante, lo que equivale a vender 10 millones de álbumes y te tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

Su álbum debut homónimo de 1985 y "The Bodyguard" de 1992 La banda sonora ya eran éxitos de diamantes, vendiendo 13 millones y 18 millones de unidades, respectivamente.

Whitney Houston fue una cantante muy exitosa

Éxitos musicales de Whitney Houston

“Whitney” contó con cuatro canciones que encabezaron la lista Billboard Hot 100: la ganadora del Grammy “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, “Didn't We Almost Have It All”, “So Emotional” y “Where Do Los corazones rotos van".

El sencillo "Love Will Save the Day" alcanzó el puesto número 9 en la lista y es un éxito más de la cantante.

Garth Brooks tiene el récord de más álbumes con certificación de diamantes, con nueve. Otros con tres o más álbumes que han alcanzado el estatus de diamante incluyen The Beatles, Led Zeppelin, Shania Twain y The Eagles.

La RIAA otorga placas de diamantes a álbumes y sencillos que alcanzan el estado de platino 10 veces. Eso alguna vez fue el equivalente a vender 10 millones de canciones o álbumes, pero ha cambiado desde 2016, cuando la RIAA comenzó a incorporar la transmisión de YouTube, Spotify y otros servicios de música digital.

El anuncio del miércoles se produce una semana antes de que Whitney Houston, que murió en 2012, ingrese póstumamente en la clase 2020 del Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia se transmitirá por HBO el 7 de noviembre a las 8 p.m. ET.