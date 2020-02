Whitney Houston: Lanzan versión 4k de uno de sus más grandes éxitos

Whitney Houston es una de las cantantes más famosas y prodigiosas que tuvo Estados Unidos, pues no enamoró a todos con sus canciones en la década de los 80’s, canciones como “I wanna dance with somebody” o “ I will always love you” pasaron a la historia como unas de las más escuchadas.

Whitney Houston tuvo, a lo largo de su carrera, varios álbumes y varias canciones que se hicieron muy populares, sin embargo, el más vendido de esta artista fue su álbum homónimo “Whitney Houston”, que logró la venta de más de 22 millones de copias, con sencillos como “Saving all my love for you”, “how will i know” my “Greatest Love of All”.

8 años después de su muerte Whitney Houston sigue cosechando éxitos

La cantante de blues, soul y góspel cumplió 8 años de fallecida el pasado 11 de febrero, y recientemente se anunció que ingresará al salón de la fama del Rock And Roll 2020 demostrando que, a pesar de su deceso, sigue siendo una de las cantantes más populares a lo largo de la historia de la música.

Whitney Houston tendrá su ceremonia de Inducción al salón de la fma el próximo 2 de mayo, en Ohio, Estados Unidos, y por tanto, Whitney Houston seguirá cosechando éxitos.

De hecho, habrá una gira de Whitney Houston llamada “An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour” la cual tendrá fechas en Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

Whitney Houston también alcanzó mucha popularidad después de haber protagonizado la película “El guardaespaldas” donde la vimos interpretar a uno de los papeles más icónicos en el mundo del cine, y que hoy en día sigue siendo recordado, a pesar de la muerte de este icono de la música en inglés.

