When We Were Young: Es festival “emo” de Las Vegas que ha emocionado al público

Si fuiste un “niño emo” tus sueños se podrían hacer realidad este 2022, pues acaban de anunciar el festival " When We Were Young" (Cuando éramos jóvenes), que presentará en Las Vegas algunos de los actos emo y rock más emblemáticos de las últimas dos décadas.

Los fanáticos del emo-pop y el pop-punk de principios a mediados de los 2000 están a punto de obtener una gran sorpresa, pues el festival ya ha anunciado su programación para 2022, y está compuesta casi en su totalidad por algunos de los actos más importantes de esa era.

My Chemical Romance y Paramore son las bandas que encabezan el cartel del festival, que tendrá lugar el 22 de octubre. Las entradas saldrán a la venta el viernes 21 de enero a las 10 a. m PST.

¿Qué artistas participarán en el festival de Las Vegas?

En el programa están contemplados grandes artistas y bandas como My Chemical Romance, Paramore, Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Ice Nine Kills, The Story So Far, All-American Rejects, Wolf Alice, Pvris, Lil Huddy y muchas más bandas que alguna vez gobernaron la radio y luego se desvanecieron.

¿Cuánto cuestan los boletos para el “When We Were Young Fest”?

��When We Were Young Fest��



Register now for Presale that starts Friday, January 21st, 10 AM PT. All tickets start at $19.99 down https://t.co/KUp7CwEQEV pic.twitter.com/mG5jQPsBm8 — When We Were Young (@WWWYFest) January 18, 2022

Los boletos van desde la entrada general a 224.99 dólares (aproximadamente 4591.07 pesos mexicanos), hasta “GA+” por 399 dólares (8162.06 pesos) y VIP por 499.99 dólares (10202.62 pesos), incluso hay paquetes con hotel también por 499.00 dólares. El festival en sí se lleva a cabo de 11 am a 11 pm el día.

La preventa del festival comienza el 21 de enero a la 10 a. m. PST. Puedes registrarte para obtener el código de preventa aquí. Después de eso, los boletos restantes saldrán a la venta para el público en general el 21 de enero a las 2 pm PST. El festival When We Were Young se llevará a cabo el 22 de octubre en Las Vegas Festival Grounds.

