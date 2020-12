Temporada 8 de 'When Calls the Heart' de Hallmark ya tiene FECHA de ESTRENO

Hallmark Channel ha fijado una fecha de estreno para la temporada 8 de su serie dramática original, When Calls the Heart, que comenzará oficialmente el domingo 21 de febrero a las 9 p.m. ET / PT, ET.

La próxima temporada, que Hallmark promete tendrá "más sorpresas y desafíos para los residentes de Hope Valley", contará con dos episodios adicionales de su pedido anterior de 10 episodios, lo que eleva el recuento total a 12. La última vez que la serie tuvo 12 episodios fue en su temporada de novato en 2014.

Temporada 8 de la serie llega con sorpresas

Aunque When Calls the Heart romperá con la tradición este año y no emitirá una nueva película navideña el día de Navidad, los fanáticos aún deben sintonizar el 25 de diciembre para ver un primer vistazo exclusivo a la temporada 8 durante una transmisión adicional de When Calls the Heart de 2019: Home for Christmas.

Echa un vistazo al póster oficial de la temporada 8, que te traemos en La Verdad Noticias a continuación.

Poster de la nueva temporada de la serie “When Calls the Heart”

El final de la temporada 7 de la serie terminó con un suspenso romántico cuando Elizabeth (Erin Krakow), después de creer erróneamente que Nathan (Kevin McGarry) había recibido un disparo, lo abrazó cuando vio que no lo había sido. Y Lucas (Chris McNally), mirando desde lejos, solo podía mirar. Con Elizabeth consiguiendo un contrato editorial y en camino al éxito, ¿estará más cerca de tomar una decisión entre Nathan y Lucas?

Deidre Behar de ET se reunió con Cracovia en abril por Zoom para conocer su reacción al regresar para otra nueva temporada.

"Espero más de lo mismo, y que podamos seguir profundizando en estas relaciones e historias", dijo la actriz y coproductora ejecutiva. "Estoy muy contento de que el programa continúe resonando para tanta gente, incluso en su séptima temporada. Es increíble y es un verdadero regalo para todos nosotros poder continuar trabajando en un programa con tanta longevidad".

La nueva temporada de la serie “When Calls the Heart” se estrenará el 2 de febrero

"Y también estoy muy emocionado porque siento que todavía tenemos muchas más historias que contar", compartió Krakow. "Nuestro elenco y equipo son algunos de mis mejores amigos. Por eso estoy deseando poder pasar más días de 16 horas juntos".

La temporada 7 de When Calls the Heart estará disponible para transmitir en Hallmark Movies Now a partir del 26 de diciembre.

