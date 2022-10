Werevetumorro responde a video donde se limpia besos de sus fans

El influencer responde a polémico video que circula en redes

Sabemos perfectamente el estilo de humor negro que tiene Werevertumorro, uno de los creadores de contenido más importantes de México y que sembró las bases para una generación de influencers en nuestro país.

A través de redes sociales ha circulado un video en dónde se ve al famoso youtuber en una firma de autógrafos recibiendo besos de sus fans y en modo de desagrado se los limpiaba continuamente cada que una pasaba a su lado.

El influencer que incluso ha recibido amenazas de muerte, reaccionó en su cuenta de Twitter a este video de hace varios años y respondió contundentemente a todos los haters que se le fueron encima con este clip.

De manera contundente y creativa, el creador de contenido reaccionó ha dicho video que se ha vuelto viral en las redes y que muy pocos conocen realmente la historia:

"Quiero aclarar sobre este video. He recibido mucho hate y creo que no lo merezco… Siempre he dicho que la gente que ve mis videos es como mi familia y mi familia me da asco. Saludos a todos. Los quiero", dijo Gabriel.

Lo cierto es que en 2016, el Werever se puso de acuerdo con dicho grupo de fans para parodiar el momento en el que José Madero, ex vocalista de Panda, hizo lo mismo cuando unas fanáticas se acercaba a tomarse fotos y besarle la mejilla.

¿Quién es Werevertumorro?

Gabriel Montiel, nombre de pila del influencer, fue de los primeros creadores de contenido en México que lograron alcanzar éxito desmesurable en Youtube con su crew.

Precisamente junto a su crew marcó una época en las redes sociales, es decir Wereverwero, Luis Ángel Torres, es decir Luisito Rey, Federico Díaz Acuña, mejor conocido como El Fedelobo, Allan Christhian Martell Herrera, conocido como El Criss Cross y Alejandro Montiel Rodríguez, conocido por su personaje El Escorpión Dorado.

Actualmente Werevertumorro destaca en el mundo gaming y aunque del todo no realiza videos como los de "antes", su nombre continúa siendo un referente en el entretenimiento.

