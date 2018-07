Werevertumorro le manda fuerte indirecta a su ex Yuya

Werevertumorro se encuentra en Rusia junto a sus compañeros, pero no es el único de los youtubers que viajó hasta el país que alberga el mundial 2018, sino también lo hizo su ex Yuya en compañía de su familia, pero lo sorprendente de esta mañana, fue la indirecta que Werevertumorro le mandó a su ex.

En una publicación de Instagram publicada por Sergecast el hermano de Yuya, Werevertumorro le comentó pero lo sorprendente fue el comentario, muchos afirman que fue una indirecta para la youtubuer.

Pues aquí te dejamos la indirecta de Werevertumorro hacia Yuya:

Pásatela genial amigo.

Lo llamativo del asunto es que en esa fotografía aparece Yuya, e de Werevertumorro, los usuarios se percataron que él no la saludo a ella, por lo que afirman que aún está sentido con ella. Recordamos que ellos fueron novios hace unos años pasados.

Podría ser, pero aún no podemos sacar muchas conclusiones porque Yuya no ha respondida a este comentario de Werevertumorro

YUYA EXPLICA POR QUE TERMINÓ con

WEREVERTUMORRO