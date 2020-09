Wendy Williams confesó que espía a su vecino mientras se ducha ¡Que atrevida!

Wendy Williams admite que observa a sus vecinos de la ciudad de Nueva York con binoculares desde su propio apartamento. La presentadora de un programa de entrevistas de 56 años apareció en Late Night With Seth Meyers el martes y no tuvo problemas para hablar de su actividad.

La conversación comenzó cuando el presentador Seth Meyers le preguntó sobre los rumores de que una de las formas en que pasa el tiempo en su apartamento es mirando por la ventana a las personas con binoculares, a lo que Williams respondió que sí.

Cuando se le preguntó sobre lo que había visto, la actriz y presentadora confesó que notó que había un edificio de apartamentos frente a ella y que un hombre se duchaba.

"Y la ducha está ahí, en la ventana", dice. "Y miro, pero no..."

Williams dijo que la ventana de la ducha iba de la cabeza a los tobillos, a lo que un sorprendido Meyers señaló: "Eso sigue siendo la mayoría de las partes buenas". Aún así, cuando Meyers bromeó diciendo que sus actividades podrían ser "criminales en el límite", Williams no se molestó.

"Echo un vistazo y tomé", dijo encogiéndose de hombros.

Wendy Williams hizo una fuerte confesión

Wendy Williams detesta filmar desde casa

Aunque cuando se trata de su propia privacidad, Williams es protectora. Explicó por qué, a diferencia de algunos presentadores de programas de entrevistas, no le gustaba filmar desde casa durante la pandemia de coronavirus. Su programa de entrevistas reanudará la producción en el estudio el 21 de septiembre.

"Bueno, lo mío es que no sé qué tan grande es tu casa y cuánto espacio tienes, pero yo vivo en un apartamento, ¿sabes?" explicó.

"No es mi culpa, pero vivo en un apartamento, y fue muy personal para mí, que la gente vea, ya sabes, mi área. Y la gente criticaba y no podía entender mi ritmo. Y luego dejamos de hacerlo porque estábamos preparándonos para cosas nuevas, una nueva temporada, una nueva Wendy".

También dijo sin rodeos que no se perdió una audiencia en vivo debido a su experiencia en la radio.

"Y en la radio solo tienes un micrófono y tú en una cabina, hasta que no lo tienes", explicó, antes de mirar a su alrededor.

"Como, esto de aquí es algo más para mí. Pero todavía estoy acostumbrado a hablar conmigo en mi cabeza y tú mirando a la cámara, así que no es gran cosa no tener una audiencia. No puedo esperar para que mi coanfitrión regrese”

“Pero ahora mismo estamos en bloqueo total aquí en el programa. Todos, incluido yo, nos hacemos tres pruebas diferentes todos los días, y así es y no es solo este edificio, es el del otro lado de la calle”, reveló.

"Siento que todos merecen privacidad y me doy tanto durante mi show, de mí mismo, que el lugar cálido con el que siempre he podido contar para ser mi propio secreto, el pequeño lugar es mi hogar", dijo Williams.

"Soy una reclusa por naturaleza, así que estar en la casa no es una gran cosa para mí", dijo. "Estoy rodeada de todas mis cosas buenas. Y hay buena comida, tengo mis gatos ... paso mucho tiempo pensando en cómo será la nueva vida".

Mientras tanto, Wendy Williams se tomó un tiempo libre de su programa de entrevistas en mayo para tratar los problemas de salud relacionados con la enfermedad de Graves.