Wendy Sulca derrocha sensualidad con sexy lencería tras estrenar nuevo tema

La joven cantante Wendy Sulca de 22 años, tras sus comienzos en el mundo de la música, logró impresionar a los usuarios debido a sus canciones como: “Cerveza, cerveza” y “La Tetita”, ahora la artista ha lanzado en la plataforma de YouTube una nueva canción que lleva por nombre “Eso ya fue”.

Wendy Sulca en las escenas del videoclip derrocha sensualidad, pues muestra su nuevo estilo en el género del reggaetón tal y como lo está haciendo la sexy cantante Natti Natasha y Becky G, que han deslumbrado con su belleza y sus temas a todos sus fans.

La cantante ha logrado obtener más de 112 mil visualizaciones y diversos mensajes de los usuarios, quienes le han enviado atrevidos comentarios.

“Que impresionante Wendy cállate la boca a mucho con este tema ..me encantó todo .y estas regia crea tu canal vevo mujer y sigue sacando temas así”, “Quién lo ve en la madrugada ..me encanta la canción #Wendylovers a compartir”, ¡Genial Wendy! Felicitaciones, cada vez más madura y bella. Me gusta la canción. Saludos desde Colombia”.