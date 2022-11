¿Wendy Guevara de Las Perdidas estará en La Casa de los Famosos 3? Esto se sabe.

No cabe duda que una de las producciones más vistas en este año fue La Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo que reúne a varias celebridades. Y es que este show ha dado mucho de qué hablar por sus constantes polémicas y chismes que surgen de la interacción entre estas figuras del mundo del espectáculo.

Es por eso que este programa ha representado una gran ganancia para Telemundo, por lo que ya se planea su tercera temporada.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso se ha rumoreado quiénes serán los participantes de este nuevo reality, tiendo una de las rumoreadas Wendy Guevara de Las perdidas

¿Wendy Guevara habla sobre su participación en LCDLF 3?

Es por eso que en su más reciente en vivo la famosa influencer habló al respecto sobre su posible participación en La Casa de Los Famosos, esto después de que sus seguidores quisieran saber más del tema, por lo que muy fiel a su estilo la famosa contestó.

En un video se puede ver como la influencer indica que si fue contactada por Telemundo, pero aseguró que no hay nada seguro, pues solo le hablaron para ponerla como “sugerencia” para el show, además de que dadas las presuntas fechas de estreno duda que esté en el show pues ya estaría al tanto de los próximos pasos a hacer.

“A mí me hablaron, un chico que trabaja allí y me dijo que, si me podía poner como de sugerencia a ir, pero eso fue hace mucho”,

Es por eso que cree que no estará en el reality show, otro de los motivos por los que Wendy pone en duda su participación es porque no tiene visa, y su cita para obtenerla es hasta el próximo año:

: “Me hubieran hablado para la visa. Yo tengo mi cita para la visa hasta el otro año y ahorita, es obvio, yo no puedo ir allá”

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: Aseguran que el ex de Ninel Conde estará en el reality

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos 3?

La casa de los famosos

Desde que Telemundo confirmó el regreso de La Casa de los Famosos, ha revelado que los presentadores serán nuevamente Héctor Sandarti y Jimena Gallegos, de igual forma dieron a conocer que será el próximo martes 17 de enero de 2023 el inicio de la tercera temporada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram