Wendy Guevara de Las Perdidas es llamada "caballero" y fans denuncian transfobia

El video del percance que vivió Wendy Guevara en Los Cabos ya es viral por todas las redes sociales.

Wendy Guevara, integrante del grupo Las Perdidas, vivió un bochornoso momento durante su estancia en un hotel de Los Cabos, Baja California. De acuerdo a un video viral que circula en Internet, la influencer estaba a punto de disfrutar un delicioso cóctel cuando el mesero le llamó caballero, esto a pesar de que ella se identificó como mujer.

“Chale, todo iba bien hasta que el señor me dijo 'caballero'. Yo me sentía realizada aquí en Los Cabos hasta que el señor me dijo 'caballero pruébelo'... Yo tenía otra imagen de Los Cabos, me sentí depresiva”, dijo la integrante de Las Perdidas, quien quedó atónita al ver queel mesero regresó y le volvió a llamar de tal forma.

Pese a que la influencer guanajuatense tomó la situación con humor e incluso bromeó al decir que lamentaba no verse lo suficientemente femenina como para que respeten su identidad, los fans aseguran que se trató de un acto de transfobia por parte del mesero que la atendió.

“Qué no me vio las chich*s el señor, qué feos modos, la verdad… Estoy muy molesta conmigo misma por no verme muy femenina”, dijo Wendy Guevara.

Las Perdidas, en pleito con Alex Kaffie

Alex Kaffie anunció medidas legales en contra de las influencers tras altercado en Sale El Sol.

Este bochornoso incidente llega tan solo unos meses después de que naciera una fuerte rivalidad entre Alex Kaffie y Las Perdidas. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el periodista de espectáculos ofendió en televisión nacional al trío de influencers al llamarlas “piojas”.

Wendy Guevara y Kimberly Irene no dudaron en defenderse y a través de una transmisión de Facebook le mandaron un fuerte mensaje al periodista, quien lo tomó como una amenaza hacia su persona y procedió legalmente en su contra pero ellas han dejado en claro que no le tienen miedo a él.

¿Quién son Las Perdidas?

Paola Suárez, Wendy Guevara y Kimberly Irene gozan de gran popularidad en las redes sociales.

Wendy Guevara y Paola Suárez son unas influencers que se hicieron viral en 2017 por compartir un video donde revelaban estar pérdidas en un cerro. Años más tarde, Kimberly Irene “La Más Preciosa” se le sumó a su grupo y hoy en día gozan de gran popularidad en las redes sociales e incluso son consideradas un ícono LGBT+ en México.

Fotografías: Redes Sociales