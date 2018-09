Wendy Braga arremete contra Daniel Bisogno por llamarla 'chacha'

Increíble pero cierto. Como "perros y gatos", la actriz Wendy Braga le mandó tremendo mensaje al polémico conductor de espectáculos Daniel Bisogno.

Cabe destacar que Daniel Bisogno estalló en cólera contra su compañera Wendy Braga por haber dejado sin previo aviso la obra 'A oscuras me da risa'.

En ese momento la molestia del conductor era tal que en pleno programa en vivo aseguró que la actriz de Televisa se había ido como las chachas y llamó a los productores no trabajar con ella, ya que podría hacerles lo mismo.

Daniel Bisogno llamó 'chacha' a Wendy Braga

Ahora, a cuatro meses de ese episodio Wendy aclaró la situación:

“Yo estaba en la obra y, pues, ya cuando veía que se avecinaba el arranque de la novela, avisé que ya me tenía que ir”.

Al ser cuestionada sobre si salió contenta por la manera en la que hablaron de ella, la actriz dijo que no había problema pues en realidad ella sí era una chacha, pues interpreta a una en la serie ''Nosotros los guapos'.

Wendy Braga le manda tremenda indirecta a Daniel Bisogno

Añadió que entiende y respeta si se tienen que utilizar ciertos métodos de mercadotecnia para llamar la atención, y para ella eso no tiene importancia pues sabe la manera en la que se desenvolvió para ser las cosas.

“Yo les tengo una noticia maravillosa, ya se anunció que formó parte del elenco del musical CATS, entonces extremadamente contenta, fue un proceso bastante largo (...) me siento muy agradecida que me estén dando la oportunidad de formar parte del elenco como Jemima, estrenamos el próximo 24 de octubre en el Teatro Centenario Coyoacán de la producción Quiroz. Entonces el trabajo siempre habla por si mismo.”, fueron las palabras de Wendy a su ex compañero Daniel Bisogno.

Wendy Braga

Reiteró que se ha negado hablar del tema porque sólo tiene agradecimiento para las personas con las que siempre ha trabajado y siempre mira al futuro ya que el trabajo es el que habla siempre.

Es de mencionar que Wendy ya no participará en la nueva temporada de 'Nosotros los guapos' ya que su lugar será ocupado por Vanessa Bauche.