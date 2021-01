Wendolee de La Academia pide milagro para que se salve su bebé

Wendolee Ayala, mejor conocida como “Wendolee de la academia”, dio a luz a su segunda hija hace algunos días, lamentablemente el parto se complicó, y fue sometida a una cesárea de emergencia, pero ahora la pequeña Hannah se encuentra grave y parece que solo un milagro podría salvarle la vida a la pequeña.

Según una entrevista que tuvo con la revista Tv Notas, la integrante de la primera generación de La Academia dijo que después de 28 horas de labor los doctores decidieron hacerle una cesárea, pues le dio Preeclampsia, y comenzó a tener fiebre.

El problema que generó la enfermedad de su hija, la cual tiene neumonía, es que aspiró meconio, es decir, aspiro sus primeras heces, lo que hizo que de manera inmediata se la llevaran a terapia intensiva.

"En cuanto mi chiquita nació y no la escuché llorar, me di cuenta de que algo malo pasaba. Resulta que mi nenita aspiró meconio, que es su propia popó, eso complicó todo y le dio neumonía. De inmediato la llevaron a terapia intensiva".

Wendolee pide un milagro

Según la famosa, sus médicos aseguran que sus números vitales no bajan, por lo que es señal de que se va por buen camino, sin embargo, no debe emocionarse, pues las cosas pueden cambiar, y por el momento su hija aún no puede respirar por sí misma.

“Yo creo en los milagros, se que si más gente me ayuda a pedirle a Dios, Él podrá dejarme verla crecer”, dijo la cantante.

Por ahora la cantante ha ido compartiendo algunas imágenes de su pequeña en su cuenta oficial de Instagram, en donde la vemos conectada a un respirador, demostrando que aún tiene un largo camino médico por recorrer.

Te recomendamos: Confunden a Gomita con Wendolee Ayala, ¡por este VIDEO!

¿Conocías el lamentable caso de la hija de Wendolee?, dinos tu opinión en los comentarios, y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.