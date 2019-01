Weezer lanzó nuevo disco con covers de reconocidas canciones (FOTOS)

Weezer lleva 27 años de carrera musical con una trayectoria ininterrumpida y ahora ha sorprendido al sacar un nuevo álbum musical con reinterpretaciones de canciones, tras el éxito que le dio su tributo a “Africa” de Toto.

Los estadounidenses han soprendido al poner al mercado ”Teal Album”, un disco que contiene 10 covers, donde viene incluido el de Toto y que en su mayoría son grandes temas de la cultura pop internacional.

Entre los temas destacan las re-interpretaciones de “Billie Jean“, original de Michael Jackson, “Take On Me” de A-Ha, “Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics, “Paranoid” (Black Sabbath) y muchos más.

Cabe destacar que esto es un adelanto a lo que Weezer prepara, ya que el próximo 1 de marzo la banda lanzará The Black Album, del cual hasta el momento se conocen dos sencillos: “Can’t knock the hustle” y “Zombie bastards”.