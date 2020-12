We Never Learn finaliza el capítulo final de 'Parallel Story

El segundo número de 2021 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha reveló el lunes que el manga We Never Learn (Boku-tachi wa Benkyō ga Dekinai) de Taishi Tsutsui ha llegado a su fun del quinto y último arco de la "historia paralela", y tendrá su "clímax" en el Tercera y cuarta edición combinadas.

El próximo capítulo saltará al futuro y contará la "conclusión" de la historia. Tsutsui reveló en Twitter el mes pasado que había dibujado el guión gráfico del capítulo final del manga.

Weekly Shonen Jump publicó el capítulo final de "X = Hakugin no Shikkoku Ningyo-hime Hen" del manga el 9 de marzo, centrado en Uruka Takemoto. A partir del próximo número, el manga entró en un nuevo arco de capítulos de "historias paralelas" que presentan al protagonista Nariyuki teniendo finales con otros personajes de la serie.

El manga presenta el título Boku-tachi wa Benkyō ga Dekinai Route: if. El primer mini arco se centró en Rizu Ogata, luego los siguientes mini arcos se centraron en Fumino Furuhashi, Asumi Kominami y Mafuyu Kirisu. La historia diverge en el mismo punto para cada mini arco: durante los fuegos artificiales en el festival cultural.

El primer mini arco del anime se centró en Rizu Ogata.

Nariyuki Yuiga proviene de una familia empobrecida, por lo que está ansioso por obtener una beca completa para la universidad cuando se gradúe de la escuela secundaria. Su director está de acuerdo, con una estipulación: ¡debe ser tutor de las dos chicas más inteligentes de la escuela y asegurarse de que ingresen a las universidades de destino! Rizu es un genio de la ciencia que quiere estudiar artes liberales.

Fumino es buena en literatura sin esfuerzo, pero las matemáticas le dan vueltas la cabeza. Nariyuki está atrapada entre la espada y la pared, pero ¿quién puede quejarse de dar clases particulares a un par de chicas lindas?

Tsutsui lanzó el manga en Weekly Shonen Jump en febrero de 2017. El volumen 19 del manga se envió el 2 de octubre. El volumen 20 se enviará el 4 de enero y el volumen 21 se enviará el 4 de marzo. Una edición especial del volumen 21 incluirá un drama de audio y un mini libro de arte.

En el último número de la Shonen Jump se anunció que "We Never Learn" o también llamado bokutachi terminará en el número 3/4 de Shonen Jump, y está previsto que se publique el 21 de diciembre. pic.twitter.com/6BRPoMuE1v — Shadow (@Shadow_3009) December 10, 2020

La primera temporada de anime de 13 episodios basada en el manga se estrenó en abril de 2019. Aniplex of America obtuvo la licencia del anime bajo el título We Never Learn: BOKUBEN, y está transmitiendo el anime en Hulu, Crunchyroll y FunimationNow. La segunda temporada de 13 episodios se estrenó en Japón en octubre de 2019. Funimation, Crunchyroll y HIDIVE transmitieron la serie a medida que se transmitía.

El primer OVA de la franquicia se envió con el volumen 14 del manga en noviembre de 2019. El segundo OVA se envió con el volumen 16 del manga el 3 de abril.

