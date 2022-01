We Don't Talk About Bruno toca la cima del Billboard Hot 100

La canción perteneciente al soundtrack de 'Encanto' ha logrado desbancar a Adele y su exitoso tema 'Easy On Me'.

‘Encanto’, la nueva película de Disney estrenada en cines a finales de noviembre del 2021, sigue cosechando éxitos y una prueba de ello es que el tema ‘We Don't Talk About Bruno’ ha tocado la cima del Billboard Hot 100, la lista de música más popular en los Estados Unidos.

Cabe destacar que dicha posición le pertenecía anteriormente a Adele, quien se mantuvo durante 10 semanas no consecutivas en lo más alto de la lista gracias a su sencillo ‘Easy On Me’, el cual marcó su esperado regreso al mundo de la música tras varios años de ausencia.

‘We Don't Talk About Bruno’ es ahora la primera canción de Disney que toca la cima este siglo y la segunda en los 63 años que lleva vigente dicho listado. La primera fue en 1993 y se trató de ‘A Whole New World’ de la cinta ‘Aladdin’, la cual también destronó a una balada, en este caso a ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston que llevaba 14 semanas en la cima.

El top 10 del Billboard Hot 100

El soundtrack de 'Encanto' ingresó por primera vez al listado el pasado 8 de enero del 2022 en la posición número 50.

A continuación, La Verdad Noticias te presenta la lista de las 10 mejores canciones que la revista Billboard eligió para esta semana en base a su rendimiento en ventas y streaming dentro de los Estados Unidos, y en donde figuran artistas de talla internacional como Justin Bieber, Ed Sheeran y Dua Lipa.

‘We Don't Talk About Bruno’ - Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast ‘Easy On Me’ - Adele ‘Heat Waves’ - Glass Animals ‘Stay’ - The Kid LAROI & Justin Bieber ‘Super Gremlin’ - Kodak Black ‘Shivers’ - Ed Sheraan ‘Pushin P’ - Gunna & Future ft. Young Thug ‘abcdefu’ - GAYLE ‘Surface Pressure’ - Jessica Darrow ‘Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John & Dua Lipa

¿Dónde puedo encontrar la película 'Encanto'?

La nueva película de Disney inspirada en Colombia se ha convertido en un éxito a nivel internacional.

Considerada por muchos como una de las mejores películas de Disney, debes de saber que ‘Encanto’ tuvo un estreno híbrido, es decir que llegó a las carteleras de cine desde el pasado 25 de noviembre pero también fue añadida al extenso catálogo de la plataforma de Disney+.

Fotografías: Redes Sociales