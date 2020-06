Wasp Network: ¿Qué fue de René y Olga González de la película de Netflix?

La película de Wasp Network, o en español “Red de Avispas", de Netflix es un drama de espías que también tiene un impacto emocional. Si bien cuenta una audaz historia de espías cubanos en Estados Unidos, también nos da una idea de la difícil situación de sus familias que tienen que sufrir las consecuencias de sus acciones.

El personaje principal de la película es René González, que deja abruptamente a su familia para traicionar a América. Esto deja a su esposa Olga González para lidiar con el hecho de que su esposo es un desertor. Al presenciar las aventuras de René en Estados Unidos, también llegamos a conocer las luchas de Olga en Cuba. El contraste funciona maravillosamente en la película, pero ¿qué tan factible es en realidad? ¿Rene y Olga están basados en personas reales?.

¿Son René y Olga González personas reales?

Nacido en Chicago en 1956, René González llegó a Cuba en 1961. Al crecer, fue testigo de la lucha de su pueblo contra la violencia causada por factores externos y decidió luchar por su país. Sirvió como piloto durante muchos años antes de ser elegido para el programa Wasp Network. Estaba casado con Olga Salanueva, con quien tuvo una hija cuando se le pidió que abandonara Cuba.

Se despidió de ellos una mañana y luego robó un avión para volar a Miami y se presentó como un desertor. Trabajó para Brothers to the Rescue y proporcionó información valiosa sobre ellos a sus superiores, lo que condujo a la prevención de varios ataques terroristas. El FBI también le ofreció trabajar para ellos, pero a diferencia de Juan Pablo Roque, decidió que el trabajo no era de su agrado ni de su moral.

Debido a que su familia no sabía la verdad, estaban sorprendidos por su comportamiento, aunque Olga nunca aceptó que Rene pudiera hacer tal cosa. Ella siguió preguntando por su esposo y finalmente se le reveló su secreto. Ella e Irma fueron enviadas a Miami a vivir con Rene. Allí, tuvieron otra hija, Ivette, pero cuando tenía unos meses, Rene fue arrestada por el FBI.

René y Olga viven en Cuba tras pasar 13 años tras las rejas.

A René se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, pero se negó a ser una rata y aceptó la pena de 15 años de prisión. Como resultado, su familia fue deportada a la brevedad, excepto Ivette, quien nació en Estados Unidos y, por lo tanto, era ciudadana.

Olga solicitó una visa para visitar a su esposo, pero se le negó diez veces después de que las autoridades estadounidenses le dijeron que nunca la volviera a solicitar. Incapaz de reunirse con su esposo, Olga llevó su problema a plataformas internacionales. Ella, con las esposas de otros cuatro espías, hizo campaña por su libertad. Irma también se puso a luchar por la causa de su padre y se reunió con varias personalidades destacadas para que se unieran a ella contra la injusticia infligida a los cinco cubanos.

¿Dónde está la familia González ahora?

René González fue liberado de la prisión el 7 de octubre de 2011, después de cumplir 13 años. Debía cumplir tres años más en libertad condicional, pero se le permitió regresar a Cuba en abril de 2013 para asistir al funeral de su padre. Después de esto, un juez federal le permitió quedarse allí, pero a cambio de eso, tuvo que renunciar a su condición de ciudadano de los Estados Unidos.

Se reunió con su familia después de todos estos años y vive en La Habana. Él, junto con otros cuatro, es una figura venerada en Cuba por su servicio al país. Sus contribuciones para mantener a Cuba a salvo también fueron reconocidas por el entonces presidente Fidel Castro. Su hija Irma sigue una carrera como psicóloga clínica y también es maestra en la Universidad de La Habana.