Wasp Network: La película es un thriller político en busca de emociones

Chris Barsanti de Slantmagazine escribió una impactante reseña acerca de la película Wasp Network la cual ha causado controversia entre los usuarios de Netflix que poco a poco han comenzado a verla ya que hoy 19 de junio se estrenó

Wasp Network, del escritor y director Olivier Assayas, toma un capítulo poco conocido en el juego de espionaje posterior a la Guerra Fría y comienza a hacer explotar una historia de tamaño épico antes de perder el hilo.

Basado en el libro del 2011 de Fernando Morais, The Last Soldiers of the Cold War, la película comienza como un estudio de ritmo nítido, fotografiado generosamente y basado en personajes de lo que hicieron los miembros del llamado anillo de espías de los "Cinco Cubanos".

Drama de Wasp Network

El miembro más destacado del círculo de espías es René González (Édgar Ramírez), un piloto que supuestamente desertó a Estados Unidos en 1990, pero que de hecho se estaba infiltrando en la comunidad cubanoamericana anticastrista de Miami.

Después de dejar a su esposa, Olga (Penélope Cruz), y su hijo en La Habana, le dice a la prensa que odiaba la escasez de Cuba y la pobreza material. Apoyado por una red de emigrantes anticastristas dedicados, parece adaptarse rápidamente a la vida en la América capitalista.

Wasp Network ya está disponible en Netflix

Un grupo de emigrantes lo recluta para volar sobre el estrecho de Florida, en busca de vigas que puedan identificar para que la Guardia Costera los recoja.

Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que René y otro piloto y miembro de los Cinco Cubanos, Juan Pablo Roque (Wagner Moura), sean contratados para volar fardos de cocaína a Centroamérica, una forma de financiar la causa que parece construir una gran ley en las mismas tuberías de armas y drogas establecidas la década anterior entre la CIA de Miami puestos de avanzada (atendidos parcialmente por cubanoamericanos) y los contras en Nicaragua.

Assayas hace un intento claro de no asignar culpabilidad a ninguno de los lados de este extraño espectáculo secundario posterior a la Guerra Fría. Vemos imágenes del movimiento prodemocrático de 1995 aplastado por Fidel Castro y también la verdadera desesperación de quienes huyen de Cuba.

Al mismo tiempo, los activistas anticastristas en Miami se ven como algo más que turbios, moralmente comprometidos e hinchados; cuando uno de los contactos más untuos de René, José Basulto (Leonardo Sbaraglia), dice que fue "entrenado por los Estados Unidos como terrorista", busca impresionar.

Los cinco espías cubanos como René, Juan y Gerardo Hernández (Gael García Bernal) que trabajan con los radicales anticubanos se presentan principalmente como hombres de pie, con la excepción del desprendimiento de Juan Corleone hacia su esposa, Ana Margarita Martínez (Ana de Armas).

Grandes filas de personajes

Hay momentos, con sus rápidos saltos entre países y profundas filas de personajes secundarios oscuros, cuando la película se asemeja a una versión más elegante de Carlos de Assayas, protagonizada por Ramírez como el terrorista venezolano Carlos el Chacal. Sin embargo, a diferencia de ese procedimiento nervioso y de configuración de chorro, a Wasp Network le falta un pulso de conducción fuerte.

La acción flota de ida y vuelta de Florida a Cuba con pocos momentos de tensión, cualquier gran sentido de conexión con sus personajes, o un plan de espionaje sostenido para mantener apretada la cuerda narrativa.

Cuando la fanfarronería estúpida y poco emotiva de Ramírez no se usa al servicio del tipo de narrativa de acción animada que Assayas presentó tan audazmente en Carlos, su presencia puede sentirse como una carga, especialmente cuando se compara con la actuación de Gael Bernal, que es más emocional conectado a su personaje, y como resultado te deja con ganas de saber más sobre Gerardo.

Wasp Network tiene un enorme cast

Assayas llena la pantalla con actores guapos y fondos cubiertos de sol y palmeras, y cae en el cuento de música ocasionalmente impresionante (el niño con nerviosismo perpetuo de Feelies marca una secuencia en la que uno de los cinco cubanos regresa a La Habana ) Pero si bien su dominio técnico sigue siendo de primera categoría, gran parte de la película se desplaza sin intentar una compra dramática.

Cuando se esfuerza por alcanzar un crescendo, los resultados se quedan cortos. Un segmento que muestra a la Fuerza Aérea Cubana derribando dos aviones de rescate de emigrados en 1996, en realidad una escalada masiva de esta cuasi guerra, se inserta casi de manera superficial en la película.