Wasp Network: Así es el drama de espionaje cubano de Netflix

Un día en 1990, un instructor de vuelo cubano, René González (Edgar Ramírez), como todos los días, toma una taza de café, se despide de su esposa, Olga (Penélope Cruz) y su hija, y se dirige a su trabajo como un instructor de vuelo en La Habana, Cuba.

Sin embargo, este día termina de manera diferente. Rene se sube a su avioneta y vuela a Miami. El ha desertado. ¿O lo hizo? Así comienza "Wasp Network", un drama de espionaje en su mayoría absorbente pero extrañamente inerte que podría haber sido un thriller conmovedor.

Wasp Network: Así es el drama de espionaje cubano de Netflix

¿De qué trata Wasp Network?

Pero eso no es lo que buscaba el escritor y director Olivier Assayas, aparentemente. Su película sobre una red de espías cubanos que se infiltran en grupos anticastristas en Miami es, en el mejor de los casos, un drama doméstico lleno de actuaciones de alto nivel y, en el peor, un procedimiento de espionaje frustrantemente turbio.

Una de las partes más interesantes de la película, disponible para su transmisión en Netflix a partir de hoy viernes, 19 de junio, es que Assayas llegó a filmar en Cuba con la aprobación del gobierno. Y dado quiénes son los protagonistas, digamos que la comunidad cubana en la Pequeña Habana de Miami podría no aprobar.

Wasp Network: Así es el drama de espionaje cubano de Netflix

Nuevo drama de Netflix

Todo se basa en hechos. A fines de la década de 1980 y principios de los 90, Cuba fue acosada por ataques terroristas que amenazaron con cerrar la industria turística del país. Entonces, la inteligencia cubana envió alrededor de una docena de espías a Miami durante un período de tres años en una operación conocida como Wasp Network. Los espías reunieron inteligencia y difundieron desinformación.

Finalmente, la red fue destruida por la inteligencia de EUA., y los principales agentes, conocidos como los Cinco Cubanos, fueron condenados por espionaje y otros delitos en un caso que captó la atención nacional. Assayas basó su película principalmente en el libro de Fernando Morais de 2011, "Los últimos soldados de la Guerra Fría".

Al principio, Assayas retrata a René y a Juan Pablo Roque (Wagner Moura, quien interpretó a Pablo Escobar en la serie de Netflix) como activistas anticastristas. Se unen a Hermanos al Rescate, encabezados por José Basulto (Leonardo Sbaraglia), una organización que ayuda a rescatar a refugiados cubanos que negocian las 90 millas del océano hacia Estados Unidos en balsas.

Pero aparte de algunas tomas de Rene y Juan pilotando un pequeño avión sobre el océano, lo que realmente hacen por esta organización es un misterio. Cuando se revela que en realidad son agentes cubanos, administrados por Gerardo Hernández (Gael García Bernal), no está claro cuál es su estrategia más allá de unas pocas gotas clandestinas de información en los discos de datos. Hay muchas escenas estáticas en cafés u hogares u oficinas, cuando la acción podría haberse ilustrado más visualmente.

Wasp Network: Así es el drama de espionaje cubano de Netflix

Y un montaje torpe que resume sus actividades a mitad de camino parece fuera de lugar. Pero Assayas no parece haber querido hacer una película de espías, sino una historia de dos relaciones. Están René y Olga, que se siente traicionada y atrapada en La Habana, pero aún ama a su esposo; y la pareja más glamorosa y llamativa de Juan, una vez una estrella de cine en La Habana, y Ana Magarita (Ana de Armas, la única cubana real en el elenco, que fue la criada en "Knives Out" y pronto será vista en Daniel Craig's última película de James Bond, "No Time to Die").

Ana está enamorada, pero para Juan la relación parece más transaccional. Tiene secretos ocultos, tales como: ¿Cómo puede permitirse un Rolex de 8,000 dólares y un traje de 2,000?

Los cuatro son interpretados por actores fabulosos que son geniales para mirar; incluso cuando se retrasa, "Wasp Network" siempre se puede ver. Una de las fortalezas de Assayas es que construye profundidad a través de lo mundano.

A través de películas como "Summer Hours" y sus dos con Kristen Stewart ("The Clouds of Sils Maria" y "Personal Shopper"), el personaje se revela no por una confrontación dramática sino por las actividades e interacciones cotidianas: cenar, crianza de los hijos, dar un paseo por el parque o hacer planes por teléfono.

Hay una riqueza que se acumula a través de este enfoque, y es por eso que las escenas domésticas son la mejor parte de "Wasp Network". Sin embargo, considerando que Assayas y Ramírez, el carismático actor venezolano que protagonizó la serie limitada de FX "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", se unieron una vez antes para hacer un emocionante thriller sobre terrorismo internacional ("Carlos" fue uno de las mejores películas de 2010), uno hubiera esperado más.

Tal vez te interese.- Wasp Network: Ana de Armas y Penélope Cruz juntas en nueva producción de Netflix

"Wasp Network": Es un drama protagonizado por Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Gael García Bernal y Ana de Armas. Dirigida por Olivier Assayas. Crónica de Allen Johnson.