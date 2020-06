Wasp Network: Ana de Armas y Penélope Cruz muestran el costo de la revolución

Después de las protestas y manifestaciones que el asesinato de George Floyd desató en Estados Unidos, otros acontecimientos como el derribe de históricas estatuas en distintos puntos dieron un giro inesperado al movimiento; pero aún más sorprendente, es la petición que se realizó en el Estado de Louisiana de Estados Unidos. Una ciudadana de este territorio llamada Kassie Thibodeaux ha iniciado una propuesta, lanzada en la plataforma digital Change.org, con el objetivo de que siga habiendo estatuas pero reemplazando los héroes confederados por la princesa del pop: @britneyspears Esta iniciativa llegó hasta el senador del estado, Biss Cassidy, y exige que todos los homenajes a quienes estaban en contra de la abolición de la esclavitud negra en la guerra de independencia americana, se sustituyan por una “auténtica heroína del estado”, como lo es Britney Spears, ya que la cantante creció en un pequeño pueblo en este territorio y fue una de las mayores donantes para ayudar a las víctimas del huracán Katrina, además de muchas otras acciones altruistas que la hacen acreedora a este reconocimiento. ¿Cómo crees que luciría una estatua de Britney Spears? . . . . #blacklivesmatter #georgefloyd #justicia #usa #racismo #protestas #abusodepoder #minneapolis #minnesota #justice #law #brutalidad #todosunidos #lasvidasnegrasimportan #genocidio #cristobalcolon #estatuas #luchacontraelracismo #britneyspears #princesadelpop #pop #music #laverdadnoticias

