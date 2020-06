Wasp Network: Ana de Armas y Penélope Cruz juntas en nueva producción de Netflix

Pablo Alborán revela su homosexualidad en Instagram @pabloalboran logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas al revelar su homosexualidad mediante un video. Una confesión que realizó con el objetivo de continuar su lucha a favor de la comunidad LGBT. Cabe mencionar que este video del cantante ha logrado conseguir más de 433,000 mil reproducciones en menos de una hora, y ha contado con el apoyo de varias celebridades de la industria musical. El cantante habló sobre su lucha constante a favor de la libertad y equidad, señalando que él siempre ha estado en contra de todo acto que implique racismo, xenofobia, machismo, transfobia, homofobia y cualquier tipo de odio. . . . . #lgbt #famosos #cantante #pabloalboran #singer #pride #loveislove #lgbtcommunity #pride2020 #pridemonth #respeto #diversidad #laverdadnoticias

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Jun 18, 2020 at 6:06pm PDT