Warner confirma la versión live action de "Attack on titan"

Con la reciente moda de Hollywood de traer a la gran pantalla clásicos animados a versiones Live Action, la compañía Warner Bros no quiere quedarse atrás.

Unos de los proyectos más recientes de la famosa empresa, será una versión en live action de una de las series japonesas de Manga y Anime más famosas de los últimos años.

Los titanes vuelven a la vida.

Se ha confirmado que Warner ya está en planes de producir una película “live action” del exitoso manga “Shingeki No Kyojin” o también conocido como “Attack on titan” que debido al éxito del manga, creado por Hajime Isayama, que ha vendido más de 70 millones de copias desde su estreno en 2009, e incluso ha tenido su versión anime, que hace unas semanas estreno su tercera temporada.

El responsable de dirigir el nuevo filme, será Andy Muschetti, quien fue el encargado de dirigir la cinta de terror “Mamá” y el exitoso remake de terror “IT”

La famosa serie trata sobre un grupo de personas que viven asediadas por unos monstruos llamados titanes, que son exactamente como humanos, a diferencia que carecen de órganos reproductivos y no tienen la conciencia humana, y solo se dedican a comerse a los humanos.

La serie se centra en Eren Jaeger, un joven que descubre que puede transformarse en uno de los titanes, y aprende a controlar al monstruo para utilizarlo para acabar con los monstruos y salvar a la raza humana.

No es la primera vez que la serie tendría una versión live action, pues estudios japoneses la han traído a la vida, pero fue un total fracaso.

Aunque aún no hay fecha de estreno ni actores confirmados, la producción de la película está totalmente confirmada.

No es la primera vez que una producción japonesa es traída a Hollywood pues hace un par de años se estreno "Ghost in the Shell" basada en la película animada del mismo nombre e interpretada por la famosa actriz Scarlett Johansson.