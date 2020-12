Warner Bros lanzará TODAS sus películas de 2021 en HBO MAX ¿No estarán en cine?

La industria del cine acaba de verse afectada por una de las mayores sacudidas de la historia reciente, Warner Bros., uno de los estudios más grandes de Hollywood, se dirige al streaming.

El estudio anunció el jueves que toda su lista de películas para 2021 se dirigirá a un estreno en el servicio de transmisión HBO Max. La medida se produce a raíz de que los cines permanecen cerrados y/ o producen pequeñas cifras de taquilla durante la pandemia de coronavirus.

¿Las películas de Warner Bros llegarán a los cines?

Cada película de WB que llegará a los cines en 2021 seguirá el modelo de estreno de Wonder Woman 1984. Aún se estrenarán en los cines que estén abiertos, pero también debutarán en HBO Max el mismo día.

Películas como The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune se estrenarán en HBO Max

Se informó a La Verdad Noticias que, esto incluye The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, The Many Saints of Newark, In the Heights, Space Jam: A New Legacy, Mortal Kombat y Godzilla vs. Kong.

Warner Bros. hace hincapié en que este arreglo no será permanente. Solo las películas de 2021 son parte de este plan, que es una respuesta directa a la pandemia en curso. No hay planes de continuar con esta ola en 2022, al menos por ahora.

"Vivimos en tiempos sin precedentes que exigen soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group", dijo la presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia, Ann Sarnoff, en un comunicado.

“Nadie quiere que las películas vuelvan a aparecer en la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los EE. UU. Probablemente operarán a capacidad reducida durante el 2021".

Las películas de Warner Bros se estrenarán en cines y en HBO Max

“Con este plan único de un año, podemos apoyar a nuestros socios en la exhibición con un flujo constante de películas de clase mundial, al mismo tiempo que brindamos a los espectadores que no tengan acceso a los cines o no estén listos para volver oportunidad de ver nuestras increíbles películas de 2021”, continuó.

"Lo vemos como un beneficio mutuo para los amantes del cine y los exhibidores, y estamos muy agradecidos con nuestros socios cinematográficos por trabajar con nosotros en esta innovadora respuesta a estas circunstancias".

