Warner Bros exige cancelar festival fan de 'Harry Potter'

Warner Bros exige cancelar festival fan sobre 'Harry Potter'.

La compañía que posee los derechos de la obra de J.K. Rowling no quiere que se celebre en Estados Unidos el Harry Potter Festival de Chestnut Hill, Philadelphia, un reconocido evento a nivel internacional que reúne más de 50.000 'potterheads'.

Según informa New York Daily News, este octubre ya no podrá llevarse a cabo el siguiente encuentro, pues el estudio no permite que utilicen los nombres, objetos o imágenes de las historias.

Cabe mencionar, que en el evento se impartían clases de Defensa Contra las Artes Oscuras y se asignaba una casa a los presentes mediante el Sombrero Seleccionador, esto ha llevado a que no puedan seguir realizando dichas actividades.

Por lo que el director del evento ha pedido licencia a Warner Bros. para poder seguir llevándolo a cabo, pero su petición ha sido denegada, pues parece que no tienen intención de repartir licencias por el momento, como informa Philly.com.

Así, parece que Warner Bros. quiere el control total para seguir explotando la rentable saga, motivo por el que no permitirán actividades comerciales por parte de fans.

Cabe recordar, recientemente apoyaban el estreno online y gratuito de Voldemort: orígenes del heredero, el fanfilm que puedes disfrutar en YouTube inspirado en las novelas de Harry Potter.

Sin embargo, no olvides que a partir del 16 de noviembre de 2018 podrás ver en cines Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, centrada en otros de los hechiceros más peligrosos de este universo.

¡Échale un vistazo al tráiler oficial!