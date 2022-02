Wanders Lover afirma sufrir discriminación por parte de otros comediantes.

Wanders Lover y su pareja, el cómico Radamés de Jesús, decidieron romper el silencio y denunciaron públicamente haber sufrido actos de discriminación en su contra, debido a que múltiples de sus colegas comediantes no les parece la manera en que realizan comedia.

Durante una entrevista para “Sale el sol”, la pareja de estrellas afirmó que a pesar de que no van a revelar quiénes los han menospreciado, ellos han buscado la forma de hacerse de un lugar dentro de la industria de la comedia y que continuarán reflejando la realidad.

“Incluso en esta época que ya está más abierta, si ha habido como que los comediantes de repente hacen su grupito, de que somos comediantes blancos, sobre todo muchos de los comediantes que a lo mejor pudieron haberse jalado o compartido, nos dijeron que no”, dijo la Wanders Lover.

¿Qué dijo Wanders Lover sobre los comediantes?

“Incluso llegamos a invitar a algunos, que no voy a decir nombres, no quisieron ir porque nos dijeron que éramos vulgares y decíamos malas palabras. No se querían juntar con nosotros por decir groserías o ser vulgares como nos habían llamado”, agregó la comediante.

De igual manera, Wanders Lover reveló que demasiadas personas han creído que tal como son ante los espectadores, cuando hacen comedia en televisión, es como son realmente ellos, situación que negó rotundamente, debido a que únicamente actúan sus personajes.

Radamés de Jesús y la Wanders eran excluidos

“Si había veces en las que nosotros no estábamos invitados a ciertas cosas porque decían que no sé, a lo mejor así pensaban que éramos en la vida real, al final, en mi caso, es un personaje, pero no lo tomaban así”, agregó la pareja de Radamés de Jesús.

La Verdad Noticias informa que, por su parte, Radamés de Jesús comparó el tipo de comedia que ejecuta con su esposa, con la que se hacía en el cine de ficheras, en donde participaba el cómico Alfonso Zayas, con quien tuvieron una fuerte amistad que duró años y a quien revelaron admirar en gran medida.

