Wanders Lover abusa del botox y es acribillada en redes sociales

Hoy, todo México ubica a la presentadora Yared Licona o mejor conocida como Wanders Lover, quien alcanzó la fama pública luego de participar en el programa cómico "Guerra De Chistes" a lado del "Borrego" Nava y Radmaes con quien mantuvo una relación sentimental.

La Wanders, quien comúnmente es utilizada en el programa GDCH como presentadora y/o edecán, volvió a dar la nota luego de que esta publicara un storie en su cuenta de Instagram en la cual se puede apreciar un peculiar cambio físico.

En el clip, se puede a ver a la Wanders Lover recostada mientras se está grabando. Lo peculiar radicó cuando la conductora hizo una toma a su boca la cual se nota considerablemente más pronunciada y gruesa.

"Ay no! donde quiera me quedo dormida. tengo mucho sueño, estoy esperando aquí a que me toque entrar a grabación", fue lo que comentó Wanders en en su breve vídeo.