WandaVision: Wiccan y Speed serán interpretados por actores “secretos”

Un nuevo rumor de WandaVision apunta a que dos grandes Jóvenes Vengadores debutan con castings misteriosos. Se trata de Wiccan y Speed, quienes harían su aparición en la próxima serie de Disney +.

Ahora el sitio, MCU Cosmic informa que los actores que darán vida a los personajes en su versión adolescente ya han filmado sus partes para la serie de Marvel y Disney Plus.

Billy Kaplan y Tommy Shepherd son los personajes de cómics elegidos como gemelos de Wanda para nueva serie

Nadie sabe quienes fueron elegidos para los Jovenes Vengadores, por lo que los fans han intentado descrigran a quien eligió Marvel para interpretar a los gemelos de Wanda Maximoff y Vision.

Hubo algunas filtraciones que mostraron a jóvenes actores haciendo pruebas de pantalla para los papeles. Pero esta nueva revelación haría que la gente se cuestionara absolutamente qué otras sorpresas podrían estar escondidas en WandaVision.

¿Qué sabemos que Wiccan y Speed?

Wiccan y Speed harán su primera aparición en la serie Disney +, WandaVision, pero, con un nuevo giro, pues los dos personajes también aparecerán como adolescentes cuando lleguen a la línea de tiempo principal del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los rumores apuntan a que "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" traería a la pantalla grande a los gemelos y a America Chavez. Entonces, tendrías tres Jóvenes Vengadores en una misma película.

Además, con el próximo estreno de la serie de televisión, Ms.Marvel, no es difícil especular que todo el equipo de los Jóvenes Vengadores podría estar todo junto en poco tiempo.

“Como puede ver por sí mismo, hay muy poco en lo que continuar, de ahí la especulación masiva que circula en línea. Desde el punto de vista de la historia, la introducción de Wiccan (Billy Kaplan) y Speed (Tommy Shepherd) tiene sentido en el escenario actual. Hemos escuchado una y otra vez que la serie estará influenciada por los cómics de Vision de Tom King, donde Vision emprende un viaje lleno de terror en un intento de crear una familia para sí mismo”, explicó Adam Barnhardt de Comicbook.com.

"Con Vision (Paul Bettany) técnicamente fuera de la imagen en la pantalla por ahora, es totalmente posible que el programa cambie las cosas y muestre a Maximoff (Elizabeth Olsen) usando sus poderes para conjurar una familia".

Barnhardt continuó: “Cabe señalar que otra pieza del rompecabezas que muchos están usando como evidencia de apoyo es la idea constante de que Marvel Studios está interesada en una propiedad de los Jóvenes Vengadores en un momento u otro. En ese frente, sabemos que Hailee Steinfeld probablemente interpretará a Kate Bishop en la serie Hawkeye de Disney + y Emma Fuhrman ya está disponible como Cassie Lang en la línea de tiempo actual de MCU, lo que significa que solo necesitarían algunos héroes más para completar el equipo de Young Avengers".

¿Estarías emocionado de ver a los Jóvenes Vengadores comenzar a desarrollarse? Háznoslo saber en los comentarios.